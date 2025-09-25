Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/9/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 25/9/2025
6 ώρες πριν
Κυριάκος Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron, αν αυτό που κάνουμε τους προκαλεί δυσφορία, «c’ est la vie»
6 ώρες πριν
Γιατί η «στροφή» του Τραμπ στον πόλεμο της Ουκρανίας δεν αρκεί για να νικήσει το Κίεβο – Τι χρειάζεται για να αλλάξει η κατάσταση στο πεδίο της μάχης
7 ώρες πριν
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης – Η κατάθεση Σαλάτα, η απάντηση Τυχεροπούλου και το σχόλιο της ΝΔ
7 ώρες πριν
Βοιωτία: Η 62χρονη ήθελε να φύγει στο εξωτερικό πριν αποκαλυφθεί η «δράση» της – Είχε προσεγγίσει 3 γυναίκες για να υποδυθούν την μητέρας της
7 ώρες πριν
Blue Star Χίος: Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από το φρικτό δυστύχημα με θύμα τον 20χρονο ναυτικό – Αφέθηκαν ελεύθεροι ο Πλοίαρχος και ο Α’ Μηχανικός του πλοίου
8 ώρες πριν
Ύπνος: Ειδικός εξηγεί πότε πρέπει να πίνετε τον καφέ σας το πρωί, ώστε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 5 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι από τη φύση τους ηγέτες
7 ώρες πριν
Χειριστές ανιχνευτών μετάλλων ανακάλυψαν τυχαία μεσαιωνικούς θησαυρούς – Έψαχναν γερμανικές βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και βρήκαν «καθαρό χρυσό»
2 ημέρες πριν
Την ηγετική της θέση επιβεβαίωσε η ALUMIL με τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025
2 ημέρες πριν
Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες – 111 νέοι τυχεροί στην κλήρωση Σεπτεμβρίου
45 δευτερόλεπτα πριν
Οι οικονομικές εφημερίδες 25/9/2025
6 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 25/9/2025
19 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Ιχθύες, η διαίσθηση καθοδηγεί την καρδιά σας
26 λεπτά πριν