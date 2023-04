Οι κορυφαίες ταινίες του 21ου αιώνα (μέχρι στιγμής)

To Hollywood Reporter είναι ένα έγκυρο περιοδικό, που εκδίδεται σε φυσική και ψηφιακή μορφή και ασχολείται με τις ταινίες του Hollywood, την τηλεόραση και γενικότερα τις βιομηχανίες ψυχαγωγίας. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 3 Σεπτεμβρίου 1930 σε καθημερινή βάση, αλλά το 2010 μετατράπηκε σε εβδομαδιαία έκδοση.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ιδρυτής του περιοδικού ήταν ο Billy Wilkerson, ο οποίος εργάστηκε και ως εκδότης μέχρι τον θάνατο του τον Σεπτέμβριο του 1962. Τότε ήταν που ανέλαβε η χήρα του Tichi Wilkerson Kassel. Η Tichi πούλησε το έντυπο το 1991.

Έξι από τους κορυφαίους κριτικούς κινηματογράφου από το δυναμικό του Hollywood Reporter, μετά από διεργασίες ενός εξαμήνου, με πάρα πολλά emails και συσκέψεις μέσω Zoom, κατέληξαν στη λίστα με τις 50 καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα (μέχρι στιγμής).

1. “Yi Yi” (2000)

2. “Inside Llewyn Davis” (2013)

3. “The Gleaners and I” (2000)

4. “Zodiac” (2007)

5. “Mulholland Drive” (2001)

6. “Spirited Away” (2001)

7. “Brokeback Mountain” (2005)

8. “In the Mood for Love” (2000)

9. “4 Months, 3 Weeks and 2 Days” (2007)

10. “Get Out” (2017)

11. “Boyhood” (2014)

12. “Moonlight” (2016)

13. “Burning” (2018)

14. “Wall-E” (2008)

15. “The Power of the Dog” (2021)

16. “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)

17. “Talk to Her” (2002)

18. “Shoplifters” (2018)

19. “Drive My Car” (2021)

20. “Far From Heaven” (2002)

21. “Parasite” (2019)

22. “Before Sunset” (2004)

23. “35 Shots of Rum” (2008)

24. “Timbuktu” (2014)

25. “Call Me by Your Name” (2017)

26. “Y Tu Mamá También” (2001)

27. “At Berkeley” (2013)

28. “A Serious Man” (2009)

29. “The Death of Mr. Lazarescu” (2005)

30. “Marie Antoinette” (2006)

31. “Manchester by the Sea” (2016)

32. “The Return” (2003)

33. “Portrait of a Lady on Fire” (2019)

34. “The Social Network” (2010)

35. “The Favourite” (2018)

36. “Lovers Rock” (2020)

37. “Wendy and Lucy” (2008)

38. “Children of Men” (2006)

39. “I Am Not Your Negro” (2016)

40. “Summer of Soul” (2021)

41. “Pan’s Labyrinth” (2006)

42. “Never Rarely Sometimes Always” (2020)

43. “Grizzly Man” (2005)

44. “Things to Come” (2016)

45. “Bridesmaids” (2011)

46. “Pariah” (2011)

47. “Bright Star” (2009)

48. “Time” (2020)

49. “Black Panther” (2018)

50. “Weekend” (2011)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru