Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/2/2026

  • Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
  • Η Εθνική πόλο γυναικών δίνει μάχη για το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στην Ιταλία, στις 19:15 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πλήθος αναμετρήσεων τένις (WTA 500, WTA 250, ATP 250) και άλλους αγώνες Euroleague, όπως Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου – Μονακό.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την Euroleague και η μάχη της Εθνικής πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στην Ιταλία, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

13:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

14:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

15:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι

17:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports 5HDWTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

19:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιάδα Νεάπολης CEV Challenge Cup

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Μικρός τελικός

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Περφουμερίας Αβενίδα Eurocup Women

21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup

21:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα

21:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία-Ολλανδία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Τελικός

21:30 Novasports Prime Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μονακό Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 6HD Παρί – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 Novasports 1HD Αταλάντα – Γιουβέντους Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άκρινγκτον – Σάλφορντ EFL League Two

