Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/2/2026

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την Euroleague και η μάχη της Εθνικής πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στην Ιταλία, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
13:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
14:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
15:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
17:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 Novasports 5HDWTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
19:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup
19:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Ολυμπιάδα Νεάπολης CEV Challenge Cup
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Μικρός τελικός
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 5HD WTA 250 2026 Κλουζ Ναπόκα
20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Περφουμερίας Αβενίδα Eurocup Women
21:00 Novasports Extra 1 Νορβηγία – Μεγάλη Βρετανία Davis Cup
21:00 Novasports 3HD WTA 250 2026 Οστράβα
21:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια Euroleague
21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία-Ολλανδία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών Τελικός
21:30 Novasports Prime Παρτιζάν – Παναθηναϊκός Euroleague
21:30 Novasports 4HD Μπάγερν Μονάχου – Μονακό Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 Novasports 6HD Παρί – Φενέρμπαχτσε Euroleague
22:00 Novasports 1HD Αταλάντα – Γιουβέντους Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άκρινγκτον – Σάλφορντ EFL League Two