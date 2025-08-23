Οι αθλητικές μεταδόσεις 23/8/2025 – Σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League

Σταύρος Ιωακείμ

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς της Super League Ολυμπιακός – Αστέρας, Άρης – Βόλος και Παναιτωλικός – Ατρόμητος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/8/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (1ος Αγώνας)

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Τελικός

15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Ισπανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Tissot Sprint)

16:30 Novasports Extra 1 Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Ουγγαρία (2ος Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Θέλτα La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο German Super Cup χάντμπολ

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Λιντς Premier League

19:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένοα – Λέτσε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A

19:45 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Γκρόνινγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Αστέρας Aktor Super League

20:00 Novasports Prime Άρης – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:30 Novasports 5HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Ντριμ – Νιου Γιορκ Λίμπερτι WNBA Regular Season

21:30 Novasports Start WTA 250 Κλίβελαντ, Τελικός

21:30 Novasports 2HD Σάλκε – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μίλαν – Κρεμονέζε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ατρόμητος Super League

22:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Φλαμένγκο UEFA-CONMEBOL Διηπειρωτικό Κύπελλο Κ-20

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στη μέση: Τι συμβουλεύει κορυφαίος χειρουργός για να τον αντιμετωπίσετε άμεσα

Είστε μοναχικός ή ηγέτης; Απαντήστε στο viral τεστ προσωπικότητας και ανακαλύψτε στοιχεία του πραγματικού σας εαυτού

Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις – Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των...

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με την Μοάνα σε 12 δευτερόλεπτα

Google: Φέρνει νέα χαρακτηριστικά στο Gemini Live – Το AI assistant θα σας δείχνει τι εννοεί
περισσότερα
05:48 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
05:43 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 23/8/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 23/8/2025.
21:38 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Γίνεται ο Γεράσιμος Χατζημήτρος και ανατρέπει τα πάντα στο Grand Hotel

Στον 1ο Κύκλο του «Grand Hotel» ακούσαμε πολλά για τον διαβόητο Χατζημήτρο. Στον 2ο Κύκλο της ...
20:47 , Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Open: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 για τη νέα καθημερινή ενημερωτική ζώνη

Αρχίζει την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 το καθημερινό ραντεβού με την ανεξάρτητη και αξιόπιστη ε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο