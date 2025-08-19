Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/8/2025

Τα ματς για το Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/08/2025):

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi Super Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καλαμάτα – ΑΕΛΚύπελλοΕλλάδας

19:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Λωζάνη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γουόλσολ – Γκρίμσμπι Sky Bet EFL League Two

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ερυθρός Αστέρας – Πάφος UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

