Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/10/2025

Τα τρία παιχνίδια (ΑΕΛ Novibet-Ολυμπιακός, Ατρόμητος-Λεβαδειακός και Παναιτωλικός-ΟΦΗ) για την 7η αγωνιστική της Super League, τα ματς για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League καθώς και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10/2025):

09:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS9 Made in FRG 1

10:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Νινγκμπό

11:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2 (1ος Ημιτελικός Μονού)

11:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS10 Keply 1

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Α1 μπάσκετ γυναικών

12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League 2025 Φάση ομίλων

12:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC 2025 Κεντρική Ευρώπη, SS11 Klatovy 1

13:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

13:00 COSMOTE SPORT 3 HD Socca Champions League

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ρέα – ΑΕΚ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00 Action 24 Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΚΠΡ – Μίλγουολ EFL Championship

14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι Premier League

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD ATP Challenger 50 2025 ICONICO Crete Challenger 2

15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μαγιόρκα La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Σασουόλο Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Καρδίτσα Greek Basketball League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Ιωνικός – ΕΣΝ Βριλησσίων Greek Handball Premier

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μάιντς – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσάρλτον – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

17:00 Novasports 4HD Μπέρνλι – Λιντς Premier League

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports Start Σάντερλαντ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League

17:00 ΕΡΤ Sports 3 ΝΕ Μεγαρίδος – ΑΟ Δάφνης Elite League

17:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Μύκονος Betsson Greek Basketball League

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα La Liga

17:45 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΝΕ Πατρών – ΝΟ Πατρών Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Νάπολι Serie A

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Μαρούσι – Άρης Betsson Greek Basketball League

19:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Άρσεναλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Λεβαδειακός Super League

19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπέτις La Liga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – ΠΑΟΚ Greek Basketball League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς William Hill Scottish Premiership

19:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – ΟΦΗ Super League

20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP ΗΠΑ, Sprint Μηχανοκίνητα

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League 2025-26

21:30 Novasports Start Μπόχουμ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Ίντερ Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Oktagon 2025 78 (Γερμανία, Κολωνία)

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Άλκμααρ Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα La Liga