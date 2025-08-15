Οι αθλητικές μεταδόσεις 15/8/2025

Τα εναρκτήρια παιχνίδια της Premier League και της La Liga ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08/2025):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Φόλκερκ Premier Sports Cup

22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:30 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Οβιέδο La Liga

23:30Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

