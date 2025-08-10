Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/8/2025

Πλήρη αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/08/2025):
14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Καρλσρούη Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 2ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
15:30 Novasports Prime Άγιαξ – Τέλσταρ Eredivisie
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Σερβία Διεθνής Φιλικός Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ FA Community Shield 2025
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας
18:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Φιλικός Αγώνας
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Μινεσότα Λινξ WNBARegularSeason
20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας
21:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Φιλικός Αγώνας
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Τοντέλα Liga Portugal