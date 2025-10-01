Οι αθλητικές μεταδόσεις 1/10/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στo Emirates, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/10/2025)

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Λέρνερ Τιέν Πεκίνο (Τελικός)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Φάση των 16

17:00 ΕΡΤ2Δράμα – Ιωνικός Ν.Φ. (2020)

19:45 COSMOTE SPORT 4 HD Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

20:45 Novasports Prime Φενέρμπαχτσε – Παρί Euroleague

21:00 Novasports Start Βιλερμπάν – Βαλένθια Euroleague

21:00 Novasports 6HD Τρέντο – Μπουργκ Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HDΛεβερκούζεν – PSV ΑϊντχόφενUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μονακό – Μάντσεστερ ΣίτιUEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Άρσεναλ – Ολυμπιακός UEFA Champions League

