Νίκος Μουτσινάς: Η Φαίη Σκορδά του τραγούδησε στον “αέρα”

Έκπληξη έκανε η Φαίη Σκορδά στον Νίκο Μουτσινά, καθώς η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 βγήκε στον “αέρα” στο “Καλό Μεσημεράκι” τραγουδώντας “Can’t take my eyes of you”.

Αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς σάστισε και αναφώνησε “Έφη! Έφη Θώδη; Ποιος είναι;” αναρωτήθηκε και όταν αντιλήφθηκε την γκάφα του, χαμογέλασε. “Φαίη! Χίλια συγγνώμη” απολογήθηκε γελώντας δυνατά.

“Αγαπημένε μου, καλή αρχή!” ευχήθηκε η Φαίη Σκορδά με τον Νίκο Μουτσινά, με τη σειρά του, να εύχεται καλή συνέχεια.

Σχολιάζοντας τη φετινή τηλεοπτική σεζόν που ξεκίνησε εδώ και λίγες ημέρες, η Φαίη Σκορδά είπε “έχει πάρα πολλές εκπομπές, πολλές επιλογές”.

“Εμείς είμαστε χαρούμενοι που έχει πολλές εκπομπές” επεσήμανε ο Νίκος Μουτσινάς που απηύθυνε πρόσκληση στη Φαίη Σκορδά να έρθει στην εκπομπή του.

“Πρέπει να έρθω εγώ πρώτα” πρόσθεσε. “Εγώ με χαρά να σου έρθω και φέτος αλλά, ναι, σε περιμένουμε” απάντησε η παρουσιάστρια. “Ποιοι με περιμένετε συγκεκριμένα; Όχι όλοι” αστειεύτηκε ο Νίκος Μουτσινάς.

“Γιατί;” αναρωτήθηκε η Φαίη Σκορδά με τον παρουσιαστή να συμπληρώνει “δες την εκπομπή σου” και στο τέλος να αποδέχεται την πρόσκλησή της: “Θα ‘ρθω με χαρά, θα ‘ρθω”.

Πριν από λίγες ημέρες ο Νίκος Μουτσινάς τρόλαρε το “Πρωινό” με καινούργιο trailer, με την παρουσιάστρια της εκπομπής να σχολιάζει γράφοντας στον λογαριασμό της στο Instagram “έχω πέσει κάτω”, εννοώντας από τα γέλια.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μουτσινάς στο trailer υποδύεται τον Γιώργο Λιάγκα και η Βάνια τη Φαίη Σκορδά. Η μουσική σταματά και μπαίνει η Έφη Θώδη, η οποία συνεχίζει να τραγουδά το “I Love you baby” όπως η Φαίη στον Νίκο στην αρχή της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

View this post on Instagram A post shared by Kalo Mesimeraki (@kalomesimeraki)

Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά για το τρέιλερ του Νίκου Μουτσινά