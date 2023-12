Netflix: Το Rebel Moon του Zack Snyder έρχεται νωρίτερα – Δείτε νέο teaser τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία

Η νέα υπερπαραγωγή του Netflix, Rebel Moon, έρχεται νωρίτερα του αναμενομένου στην streaming πλατφόρμα. Το πρώτο μέρος τους έπους επιστημονικής φαντασίας του Zack Snyder, «Rebel Moon: Part One – A Child of Fire», δεν θα κυκλοφορήσει τελικά το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου, όπως είχε ανακοινώσει το Netflix.

Σύμφωνα με το «Netflix Geeked», η πολυαναμενόμενη ταινία θα γίνει διαθέσιμη στην streaming πλατφόρμα την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 22.00 (ώρα ΗΠΑ – 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

Μάλιστα το Netflix Geeked έδωσε στην δημοσιότητα ένα νέο teaser τρέιλερ, προσφέροντας μια πιο προσεκτική ματιά στο μοναδικό καστ που κατάφερε να συγκεντρώσει ο Zack Snyder για το έπος του.

Η Sofia Boutella πρωταγωνιστεί ως Kora, μια συνταξιούχος στρατιώτης της οποίας η ειρηνική ζωή σε ένα απομακρυσμένο φεγγάρι απειλείται ξαφνικά από κατοχικές δυνάμεις. Το «Rebel Moon: Part One – A Child of Fire» ακολουθεί την Kora καθώς διασχίζει τον γαλαξία αναζητώντας πολεμιστές που θα τη βοηθήσουν να υπερασπιστεί το σπίτι της, ωστόσο το κοινό θα πρέπει να περιμένει μερικούς μήνες για να δει την επική μάχη να υλοποιείται στο «Rebel Moon – Part Two: The Scargiver».

«Rebel Moon: Part One – A Child of Fire»Q Δείτε το νέο teaser:

REBEL MOON IS COMING A LITTLE EARLIER THAN YOU EXPECTED! Let the countdown begin to December 21st @ 7pm PT. pic.twitter.com/3g8UGFlMhf — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 7, 2023

Η σύνοψη του «Rebel Moon — Μέρος 1: A Child of Fire»

Μετά την προσγείωση σε ένα φεγγάρι στο πιο απομακρυσμένο άκρο του σύμπαντος, η Κόρα (Σοφία Μπουτέλα), μια άγνωστη με μυστηριώδες παρελθόν, ξεκινά μια νέα ζωή σε έναν ειρηνικό αγροτικό οικισμό. Αλλά σύντομα γίνεται η μόνη τους ελπίδα για επιβίωση όταν ο τυραννικός αντιβασιλέας Μπαλισάριους (Φρα Φι) και ο σκληρός απεσταλμένος του, ναύαρχος Νομπλ (Εντ Σκρέιν), ανακαλύπτουν ότι οι αγρότες έχουν πουλήσει άθελά τους τις καλλιέργειές τους στους Μπλάνταξ (Κλεοπάτρα Κόουλμαν και Ρέι Φίσερ), τους ηγέτες μιας άγριας ομάδας ανταρτών που κυνηγά ο Μητρικός Κόσμος.

Σε μια προσπάθεια να βρουν μαχητές που θα ρίσκαραν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τους ανθρώπους του Βελτ, η Κόρα και ο Γκάναρ (Μικιέλ Χάουσμαν), ένας τρυφερός αγρότης που δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας του πολέμου, ταξιδεύουν σε διαφορετικούς κόσμους αναζητώντας τους Μπλάνταξ και συγκεντρώνουν μια μικρή ομάδα πολεμιστών που μοιράζονται μια κοινή ανάγκη για λύτρωση: τον Κάι (Τσάρλι Χάναμ), πιλότο και πληρωμένο δολοφόνο, τον στρατηγό Τάιτους (Ντζάιμον Χούνσου), θρυλικό διοικητή, τη Νέμεσις (Ντούνα Μπέι), εξαιρετική ξιφομάχο, τον Τάρακ (Σταζ Ναΐρ), αιχμάλωτο με βασιλικό παρελθόν και τον Μίλιους (Ε. Ντάφι), αντιστασιακό.

Πίσω στο Βελτ, ο Τζίμι (με τη φωνή του Άντονι Χόπκινς), ένας κρυμμένος αρχαίος μηχανικός προστάτης ξυπνά με έναν νέο σκοπό. Αλλά οι νεοσύστατοι επαναστάτες πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να πολεμούν σαν ομάδα πριν έρθουν οι στρατοί του Μητρικού Κόσμου να τους καταστρέψουν όλους.

Το trailer της ταινίας

πηγή: FOXreport.gr

Προσοχή: 6 απάτες «Phishing» απειλούν τα Χριστούγεννα – Πώς να προστατευτείτε

The Game Awards 2023: Παιχνίδι της χρονιάς το Baldur’s Gate 3 – Αναλυτικά όλοι οι νικητές