Rebel Moon: Η νέα υπερπαραγωγή του Netflix είναι η πιο ακριβή ταινία του 2023 – Πότε κυκλοφορεί

Το Netflix έχει ήδη προσφέρει εξαιρετικό περιεχόμενο φέτος, ωστόσο δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη, καθώς σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει η πιο ακριβή ταινία του 2023.

Η γίγαντας του streaming θέλει να κλείσει την χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι έχει προγραμματίσει πολύ δυνατές κυκλοφορίες για όλον τον Δεκέμβριο. Από τα τελευταία επεισόδια της σειράς «Το Στέμμα» μέχρι την νέα spin-off σειρά του La Casa de Papel, «Η Tέλεια Ληστεία: Βερολίνο».

Όμως όλοι περιμένουν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, όταν θα κυκλοφορήσει επιτέλους η νέα πρωτότυπη ταινία του Netflix, η οποία κόστισε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ταινία φέτος.

Πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα, θα γίνει διαθέσιμη η ταινία «Rebel Moon» του Zack Snyder. Πρόκειται για μία ταινία τόσο μεγάλη που έχει ήδη χωριστεί σε δύο μέρη. Το έργο έχει προϋπολογισμό 166 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Vanity Fair.

Το «Rebel Moon: Part One – A Child of Fire» επικεντρώνεται σε έναν ειρηνικό οικισμό που βρίσκεται στην άκρη ενός μακρινού φεγγαριού και απειλείται από μια τυραννική κυβερνώσα δύναμη. Καθώς η σύγκρουση κορυφώνεται, ένας μυστηριώδης ξένος που ζει ανάμεσα στους χωρικούς του γίνεται η καλύτερη ελπίδα τους για επιβίωση.

Πάνω από 30 χρόνια σχεδιασμού από τον Zack Snyder

Η ταινία έρχεται έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες σχεδιασμού από τον Zack Snyder, και ενώ πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα οπτικά εφέ για να βοηθήσουν να ζωντανέψουν τους κόσμους τους, ο σκηνοθέτης επέλεξε επίσης να χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του για να δημιουργήσει πρακτικά σκηνικά σε ένα φαράγγι της Σάντα Κλαρίτα, λίγο έξω από το Λος Άντζελες.

Εκεί, τα συνεργεία έχτισαν ένα χωριό σκανδιναβικού τύπου με σπίτια, καταστήματα και αχυρώνες, μια πέτρινη γέφυρα, ακόμη και ένα ολόκληρο ποτάμι. Ο Zack Snyder επέμεινε επίσης να υπάρχουν πραγματικές καλλιέργειες για να θερίσουν οι αγρότες της ταινίας – και αυτό μόνο σε μία από τις κοινότητες που δημιούργησε για την ταινία.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Snyder ήθελε να τα δώσει όλα για το Rebel Moon, και οι θαυμαστές του θα μπορέσουν να δουν το αποτέλεσμα – ή τουλάχιστον το πρώτο μισό του – στις 22 Δεκεμβρίου

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία κυκλοφορίας για το δεύτερο μέρος της ταινίας, αλλά ο Snyder δήλωσε στο Vanity Fair ότι δεν θέλει να υπάρξει μεγάλη αναμονή μετά το πρώτο μέρος. «Δεν θα περάσει πολύς χρόνος. Το Netflix μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ένα παραδοσιακό στούντιο όσον αφορά το πόσο κοντά μεταξύ τους θα κυκλοφορήσουν οι ταινίες», εξήγησε.

Η σύνοψη του «Rebel Moon — Μέρος 1: A Child of Fire»

Μετά την προσγείωση σε ένα φεγγάρι στο πιο απομακρυσμένο άκρο του σύμπαντος, η Κόρα (Σοφία Μπουτέλα), μια άγνωστη με μυστηριώδες παρελθόν, ξεκινά μια νέα ζωή σε έναν ειρηνικό αγροτικό οικισμό. Αλλά σύντομα γίνεται η μόνη τους ελπίδα για επιβίωση όταν ο τυραννικός αντιβασιλέας Μπαλισάριους (Φρα Φι) και ο σκληρός απεσταλμένος του, ναύαρχος Νομπλ (Εντ Σκρέιν), ανακαλύπτουν ότι οι αγρότες έχουν πουλήσει άθελά τους τις καλλιέργειές τους στους Μπλάνταξ (Κλεοπάτρα Κόουλμαν και Ρέι Φίσερ), τους ηγέτες μιας άγριας ομάδας ανταρτών που κυνηγά ο Μητρικός Κόσμος.

Σε μια προσπάθεια να βρουν μαχητές που θα ρίσκαραν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τους ανθρώπους του Βελτ, η Κόρα και ο Γκάναρ (Μικιέλ Χάουσμαν), ένας τρυφερός αγρότης που δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας του πολέμου, ταξιδεύουν σε διαφορετικούς κόσμους αναζητώντας τους Μπλάνταξ και συγκεντρώνουν μια μικρή ομάδα πολεμιστών που μοιράζονται μια κοινή ανάγκη για λύτρωση: τον Κάι (Τσάρλι Χάναμ), πιλότο και πληρωμένο δολοφόνο, τον στρατηγό Τάιτους (Ντζάιμον Χούνσου), θρυλικό διοικητή, τη Νέμεσις (Ντούνα Μπέι), εξαιρετική ξιφομάχο, τον Τάρακ (Σταζ Ναΐρ), αιχμάλωτο με βασιλικό παρελθόν και τον Μίλιους (Ε. Ντάφι), αντιστασιακό.

Πίσω στο Βελτ, ο Τζίμι (με τη φωνή του Άντονι Χόπκινς), ένας κρυμμένος αρχαίος μηχανικός προστάτης ξυπνά με έναν νέο σκοπό. Αλλά οι νεοσύστατοι επαναστάτες πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να πολεμούν σαν ομάδα πριν έρθουν οι στρατοί του Μητρικού Κόσμου να τους καταστρέψουν όλους.

Το trailer της ταινίας

Πρωταγωνιστούν: Sofia Boutella (The Mummy), Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, The Gentlemen), Djimon Hounsou (Blood Diamond), Anthony Hopkins (η φωνή του Jimmy) Ray Fisher (Zack Snyder’s Justice League), Cary Elwes (Stranger Things), Corey Stoll (House of Cards, First Man), Michiel Huisman (Game of Thrones), Alfonso Herrera (Ozark), Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi και Sky Yang.

πηγή: FOXreport.gr

