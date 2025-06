Netflix: Πότε θα δούμε τη 2η σεζόν της «Wednesday» και ο ρόλος-έκπληξη της Lady Gaga – Πότε τελειώνει το «Stranger Things»

Η φετινή ετήσια εκδήλωση «Tudum» του Netflix εξελίχθηκε σε μια μεγαλεπήβολη επίδειξη των σχεδίων της πλατφόρμας για το μέλλον, γεμάτη προσκεκλημένους σταρ, εκπλήξεις και την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων ημερομηνιών κυκλοφορίας για τις νέες σεζόν των αγαπημένων σειρών του κοινού.

Η εκδήλωση πήρε το όνομά της από τον χαρακτηριστικό ήχο «Tudum» που ακούγεται στο λογότυπο του Netflix πριν από κάθε προβολή.

Φέτος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέβηκαν στη σκηνή μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Jenna Ortega, Oscar Isaac, Lee Jung-jae, Drew Starkey, Sofia Carson, Kerry Washington, Steven Yeun, Matt Damon και Ben Affleck.

Τη μουσική ανέλαβε ο Hanumankind με το κομμάτι «Run It Up», ενώ η Lady Gaga έκλεισε την εκδήλωση με ένα medley και την αποκάλυψη της νέας της υποκριτικής δουλειάς.

«Η Gaga θα υποδυθεί τη δασκάλα Rosaline Rotwood στο σχολείο Nevermore», ανακοίνωσε το Netflix.

Lady Gaga will guest star in Wednesday Season 2 Part 2 as Rosaline Rotwood — a legendary Nevermore teacher who crosses paths with Wednesday. #TUDUM

Welcome to Nevermore, Mother Monster.

Η σειρά «Squid Game» επιστρέφει με την τρίτη και τελευταία της σεζόν στις 27 Ιουνίου.

Didn’t know Squid Game guards could do all THAT #TUDUM pic.twitter.com/A96sYjhG4P



Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ένα αιματηρό trailer, με το Netflix να θυμίζει πως η κορεατική παραγωγή ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πανδημίας και εκτόξευσε τη φήμη του ηθοποιού Lee Jung-jae.

Ο ίδιος έγινε «ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε Emmy στην κατηγορία καλύτερου ηθοποιού σε δραματική σειρά».

Το «Stranger Things» ρίχνει αυλαία τον φετινό χειμώνα. Η 5η και τελευταία σεζόν θα κυκλοφορήσει τμηματικά: τέσσερα επεισόδια στις 26 Νοεμβρίου, άλλα 3 την ημέρα των Χριστουγέννων και το μεγάλο φινάλε την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Ένα νέο trailer καταγράφει την πορεία της σειράς των αδελφών Duffer, η οποία για 9 χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη νοσταλγική επιστημονική φαντασία και ανέδειξε αστέρες όπως οι Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Joseph Quinn, David Harbour και Finn Wolfhard.

Το trailer κορυφώνεται με μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας του Will Byers, τον οποίο υποδύεται ο Noah Schnapp, φωνάζει: «Τρέξε!».

The fight isn’t over yet. Get ready for the epic series finale of Stranger Things.

Volume 1: November 26, 5pm PT*

Volume 2: Christmas, 5pm PT*

The Finale: New Year’s Eve, 5pm PT*

*releasing worldwide all at once, date may vary based on your local timezone #TUDUM pic.twitter.com/nBcx9Ast9x

— Netflix (@netflix) June 1, 2025