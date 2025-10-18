Να μ΄αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα- Καθηλωτικές οι εξελίξεις της επόμενης εβδομάδας

Αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες οι ήρωες της δραματικής σειράς του Alpha “Να μ΄αγαπάς” στα επόμενα επεισόδια.

Τι θα δούμε αναλυτικά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00.

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 11

Ένα ξεχασμένο e-mail από την τράπεζα δημιουργεί πανικό και επισπεύδει τις προετοιμασίες του γάμου της Άννας και του Ορφέα.

Ο Λευτέρης γίνεται δεκτός ως ήρωας στο σπίτι των Καλλιγά αλλά η παρουσία του σπέρνει ταυτόχρονα φόβο. Μια χαμένη επιταγή φέρνει όλο και πιο κοντά τις αποκαλύψεις για τον Χάρη.

Ο Μάκης τροφοδοτεί χωρίς να το ξέρει τα όνειρα της Σοφίας, ενώ ο Άγγελος πέφτει θύμα της ίδιας της παγίδας του.

Ο Λευτέρης βρίσκει τρόπο να υπενθυμίζει στην μητέρα του την υπόσχεσή της και ο χρόνος για τη Ζωή αρχίζει να μετρά αντίστροφα!

Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 12

Οι προετοιμασίες για το μπατσελορέτ της Άννας εντείνονται με την Εβίτα να έχει το γενικό πρόσταγμα. Η Σοφία επιμένει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις για όσα θα συμβούν.

Η Νικαίτη ανησυχεί μήπως όλα γυρίσουν μπούμερανγκ. Η θλίψη της Άννας γρήγορα θα μετατραπεί σε τρόμο μα δε θα τολμά να μιλήσει. Ο Θεόφιλος παίρνει μάταια τα μέτρα του για αποτρέψει νέα εμπόδια για το γάμο.

Ο Ορφέας προσπαθεί να προσεγγίσει την αγαπημένη του όμως εκείνη του κλείνει το δρόμο. Λευτέρης και Φωτεινή είναι πια αποφασισμένοι να ανοίξουν το στόμα τους και η Ζωή σε πανικό αναγκάζεται να ομολογήσει.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 13

Η Ζωή εξομολογείται στη Νικαίτη το μεγάλο της μυστικό. Είναι η μητέρα των διδύμων. Την ίδια ώρα, τo μπάτσελορ της Άννας μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η Εβίτα δείχνει στους καλεσμένους άγνωστες προσωπικές φωτογραφίες της Άννας.

Η ταπείνωση είναι αφόρητη, το σπίτι των Καλλιγά μετατρέπεται σε αρένα και η Άννα αποφασίζει να αποδράσει με τον Λευτέρη να την βοηθά. Ο Ορφέας είναι συντετριμμένος με την πράξη της αδερφής του και αυτό τον φέρνει πολύ κοντά στη Φωτεινή.

Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει τους πάντες για ανάκριση. Η απουσία του Λευτέρη κινεί υποψίες, ενώ ο μικρός Γάκης κρατά το κλειδί της αλήθειας καθώς έχει δει τον Λευτέρη και την Άννα μαζί..

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 14

Μετά την αποχώρηση της Άννας, ο Θεόφιλος και η Σοφία προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες από τον μικρό Γάκη, που όμως καλύπτει τον Λευτέρη. Η Σοφία μιλάει με την Άννα στο τηλέφωνο, μα εκείνη είναι ανένδοτη.

Τα δίδυμα απειλούν τη Ζωή με αποκάλυψη. Προσπαθεί να τους καθυστερήσει, προτάσσοντας την αρρώστια του Θεόφιλου. Ο Θεόφιλος πέφτει σε απόγνωση όταν ολοκληρώνεται η πώληση του πατρικού.

Ο Άγγελος θριαμβευτής, παραλαμβάνει τα κλειδιά του πατρικού των Καλλιγά. Ανακαλύπτει μια φωτογραφία της μητέρας του και καθώς το παρελθόν του επιτίθεται, ορκίζεται εκδίκηση.

Η Άννα προτείνει στον Λευτέρη να πάει να τη βρει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος ανησυχεί μήπως ο πατέρας της Άννας πεθάνει, πριν προλάβουν να κάνουν τεστ dna. Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα, και η Άννα μόλις το πληροφορείται επιστρέφει για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα της.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 20:00

Επεισόδιο: 15

Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο και η Άννα της ζητά συγγνώμη συντετριμμένη. Ο Ορφέας εντοπίζει τον Μπέκο που ομολογεί πως ο Χάρης τον έβαλε να του χαλάσει τη συμφωνία με τους Αμερικανούς.

Ο Άγγελος κινείται για να καταστρέψει οικονομικά τον Θεόφιλο, ενώ η Νικαίτη λέει στη Ζωή ότι τα δίδυμα θα τις καταστρέψουν. Ο Λευτέρης σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι το έμφραγμα της Σοφίας ήταν σκηνοθετημένο, για να παντρευτεί η Άννα τον Ορφέα.