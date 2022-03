MasterChef: Πυρ και μανία το Twitter με τον Γιάννο

Έξω φρενών έκανε ο Γιάννος τους χρήστες του Twitter κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του MasterChef που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 25 Μαρτίου.

Ο λόγος είναι ότι ο παίκτης που συνεχώς αναφέρει πως ψηφίζει με μαγειρικά κριτήρια και όχι βάσει συμπάθειας, χθες τα γύρισε… “τούμπα”.

Συγκεκριμένα, κατά την χθεσινή ψηφοφορία, πρώτος ψήφισε ο Γιάννος Σδούγκας ο οποίος είπε στους συμπαίκτες του: «Θα πω κάτι γενικό. Να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Όποιος έχει να πει κάτι για μένα, ας μου το πει ανοιχτά και να μου το πει μαγειρικά. Πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Ο Γιάννος, ο οποίος είχε στη κατοχή του την κάρτα ασυλίας, ψήφισε αρχικά τον Τζόναθαν και στη συνέχεια την Καλλιόπη τονίζοντας πως δεν «μπορεί να ψηφίσει οικογένεια και φίλους».

Ο κριτής του διαγωνισμού Σωτήρης Κοντιζάς τον ρώτησε τότε τι εννοούσε με τη φράση του αυτή και ο Γιάννος απάντησε: «Για να αισθανθώ εγώ καλύτερα, δε το κρύβω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά για να αισθανθώ κι εγώ καλύτερα γιατί η οικογένεια και οι φίλοι με κάνουν να αισθάνομαι καλύτερα».

Η εξήγηση αυτή του μάγειρα ήταν που έκανε τους χρήστες του Twitter να πάρουν… “φωτιά”.

Γιάννο να σου πω κι εγώ κάτι που λέω συχνά. Get off the kalami. #MasterChefGR

— Φακλάνα38 (@Faklana38) March 25, 2022