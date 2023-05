MasterChef Australia -Tζοκ Zονφρίλο: Πέθανε ξαφνικά ο βραβευμένος σεφ και κριτής του reality

Ο βραβευμένος σεφ και κριτής του MasterChef Australia Τζοκ Ζονφρίλο πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 46 ετών.

Ο Σκωτσέζος εργάστηκε με παγκοσμίου φήμης σεφ σε φημισμένα εστιατόρια σε όλο τον κόσμο προτού ανοίξει το δικό του στην Αυστραλία. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Network 10, την ημέρα που επρόκειτο να προβληθεί η πρεμιέρα της σεζόν 2023 του MasterChef.

Ο Τζοκ Ζονφρίλο βρέθηκε νεκρός σε ένα σπίτι στη Μελβούρνη, όταν η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η αστυνομία της Βικτώριας δήλωσε ότι ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος.

Ο Gordon Ramsay, ο Αυστραλός τραγουδιστής Jimmy Barnes και ο συνάδελφος του σεφ Colin Fassnidge ηγήθηκαν των αφιερωμάτων στον Ζονφρίλο. «Λυπημένοι από την καταστροφική είδηση… Πραγματικά απόλαυσα τον χρόνο που περάσαμε μαζί στο MasterChef στην Αυστραλία», έγραψε ο Ramsay στο Twitter.

Saddened by the devastating news of Jock Zonfrillo’s passing. I truly enjoyed the time we spent together on MasterChef in Australia. Sending all my love to Lauren and the family in this difficult time Gx

— Gordon Ramsay (@GordonRamsay) May 1, 2023