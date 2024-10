Μαντόνα: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον θάνατο του αδελφού της – «Χορεύαμε μέσα στην τρέλα της παιδικής μας ηλικίας»

Ο Christopher Ciccone, αδελφός της Μαντόνα, πέθανε σε ηλικία 63 ετών. Το νέο πένθος για τη «βασίλισσα της ποπ» έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο της μητριάς της, Joan Clare Ciccone, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 24 Σεπτεμβρίου έπειτα από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Christopher «πέθανε ήρεμα στον ύπνο του» ενώ έπασχε από καρκίνο την Παρασκευή στο Μίσιγκαν, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του στην Post την Κυριακή.

«Ο αδελφός μου Christopher έχει φύγει. Ήταν ο πιο κοντινός άνθρωπος σε μένα για πολύ καιρό. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τον δεσμό μας. Αλλά αυτός αναπτύχθηκε από την κατανόηση ότι ήμασταν διαφορετικοί και ότι η κοινωνία θα μας δημιουργούσε προβλήματα για το ότι δεν ακολουθούσαμε την κανονικότητα. Η ανακάλυψη του χορού στην μικρή μας πόλη με έσωσε και έπειτα ήρθε ο αδελφός μου και τον έσωσε επίσης» έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση.

Σε μια εκτενή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαντόνα συνέχισε: «Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα. Δεν είχαμε μιλήσει για κάποιο διάστημα, αλλά όταν ο αδελφός μου αρρώστησε, βρήκαμε το δρόμο μας πίσω ο ένας στον άλλο».

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τον κρατήσω ζωντανό όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπήρξε πολύ πόνος προς το τέλος. Και πάλι, πιάσαμε ο ένας το χέρι του άλλου, κλείσαμε τα μάτια και χορέψαμε. Μαζί» δήλωσε ο σύζυγος του Christopher, ο Βρετανός κομμωτής Ray Thacker.

Ο Christopher ήταν καλλιτέχνης, εσωτερικός διακοσμητής και σχεδιαστής. Υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην περιοδεία Blond Ambition της Μαντόνα το 1990 και ήταν διευθυντής της περιοδείας The Girlie Show το 1993.

Επίσης, σκηνοθέτησε μουσικά βίντεο για την Dolly Parton και τον Tony Bennett τη δεκαετία του 1990.

Η σχέση του με τη Μαντόνα

Η Μαντόνα και ο Christopher μεγάλωσαν μαζί στο Μίσιγκαν. Στη συνέχεια, την ακολούθησε στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της προς τον πλούτο και τη διασημότητα.

Η σχέση των αδελφών υπήρξε τεταμένη, την οποία ο Christopher περιέγραψε στο βιβλίο του του 2008, “Life With My Sister Madonna”, το οποίο έγινε bestseller των New York Times. Ο Christopher ισχυρίστηκε ότι τον «έβγαλε από την ντουλάπα» στη δημόσια σφαίρα σε μια συνέντευξή της το 1991. Επίσης κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της, Guy Ritchie, ότι ήταν ομοφοβικός.

Ο Christopher δήλωσε ότι η «καμπή» στη σχέση του με την νικήτρια Grammy ήταν όταν εκείνη έφερε κάμερες στον τάφο της μητέρας τους για το ντοκιμαντέρ της “Truth or Dare”.

«Νομίζω ότι, τελικά, είναι μια μοναχική προσωπικότητα και, δυστυχώς, είναι πραγματικά μοναχικά στην κορυφή», πρόσθεσε ο Christopher για την αδελφή του.

Η εκπρόσωπος της Madonna, Liz Rosenberg, δήλωσε στην Associated Press τότε ότι η τραγουδίστρια δεν διάβασε το βιβλίο και βρήκε «πολύ αναστατωτικό» ότι ο Christopher «αποφάσισε να πουλήσει ένα βιβλίο βασισμένο στην αδελφή του».

Ο Christopher αναφέρθηκε στη σχέση του με τη «Vogue» τραγουδίστρια σε μια συνέντευξη το 2012. «Όσον αφορά εμένα, είμαστε καλά. Είμαστε σε επαφή, αν και δεν την έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Επιστρέψαμε να είμαστε αδέλφια. Δεν δουλεύω για εκείνη, και είναι καλύτερα έτσι», είπε.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για εκείνη. Είναι μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται. Έχει τη φωνή της Barbra Streisand; Όχι», είπε επίσης για τη Madonna. «Μπορεί να χορέψει όπως η Martha Graham; Μάλλον όχι. Αλλά ο συνδυασμός των ικανοτήτων της την έχει κάνει σπουδαία και έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά για εκείνη και μέσω αυτής, για μένα. Έτσι ναι, ο Θεός να την ευλογεί.» Ο Christopher παντρεύτηκε τον Βρετανό κομμωτή Ray Thacker το 2016.

Ένας από τους άλλους αδερφούς της Μαντόνα, ο Anthony Ciccone, πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια και καρκίνο του λαιμού σε ηλικία 66 ετών τον Φεβρουάριο του 2023.