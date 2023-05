LIVE: Δείτε τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2023

Δείτε σε απευθείας μετάδοση τον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2023 από την Liverpool Arena, στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.

Πρόκειται για τον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και μεταδίδεται από την ΕΡΤ. Στην παρουσίαση του Β’ Ημιτελικού, είναι η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά

Θέση για τον τελικό της Eurovision διεκδικούν απόψε η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 8η θέση, με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το τραγούδι του «What They Say».

Η Κύπρος θα εμφανιστεί έκτη στη σκηνή, με το τραγούδι «Break a broken heart» και τον Andrew Lambrou.

Eurovision 2023: Οι 16 διαγωνιζόμενες χώρες στον Β’ Ημιτελικό κατά σειρά εμφάνισης

Δανία: Reiley – «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei – «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá – «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos – «What They Say»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru – «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks – «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»