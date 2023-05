Eurovision 2023: Πανέτοιμος ο Βίκτωρ Βερνίκος για τον β’ ημιτελικό – Σε ποια θέση θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος

Μια θέση στον τελικό της Eurovision 2023, του μεγαλύτερου μουσικού και τηλεοπτικού γεγονότος της Ευρώπης, διεκδικούν απόψε η Ελλάδα, η Κύπρος και ακόμη 14 χώρες στον β’ ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 8η θέση, με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το τραγούδι του «What They Say».

Το «What They Say», ο Βίκτωρ το έγραψε σε ηλικία 14 ετών, για μία αγχώδη στιγμή που πέρασε. Τη σκηνική παρουσία υπογράφει ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος και την ενδυματολογική επιμέλεια του Βίκτωρα έχει αναλάβει ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

«Εγώ ανυπομονώ να ανέβω στη σκηνή και να τα δώσω όλα», δηλώνει λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό ο ο μόλις 16 ετών εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί έκτη στη σκηνή, με το τραγούδι «Break a broken heart» και τον Andrew Lambrou.

Eurovision 2023: Οι 16 διαγωνιζόμενες χώρες στον Α’ Ημιτελικό κατά σειρά εμφάνισης

Δανία: Reiley – «Breaking My Heart»

Αρμενία: Brunette – «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei – «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika – «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph – «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou – «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá – «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos – «What They Say»

Πολωνία: Blanka – «Solo»

Σλοβενία: Joker Out – «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru – «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks – «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena – «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkytė – «Stay»

Αυστραλία: Voyager – «Promise»

Eurovision 2023: Τι άλλο θα δούμε απόψε

Στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το σόου «Η μουσική ενώνει γενιές» (Music Unites Generations), με θέμα τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γενεών της Ουκρανίας και της μουσικής που αγαπούν. Η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision 2014, Mariya Yaremchuk, θα παρουσιάσει μία μίξη γνωστών τραγουδιών της χώρας της, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί, με την από κοινού εμφάνιση της Mariya, του ράπερ OTOY και της 14χρονης εκπρόσωπου της Ουκρανίας στην Junior Eurovision 2022, Zlata Dzyunka .

Επίσης, θα παρουσιαστεί το σόου «Be who you want to be» το οποίο τιμά το γεγονός ότι η Eurovision είναι ανοιχτή σε όλους, δίχως περιορισμούς. Τρεις drag performers, μαζί με μία ομάδα χορευτών, θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό, ποπ σόου στη σκηνή του Λίβερπουλ, που θα μείνει αξέχαστο.

Eurovision 2023: Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

Οι χώρες που έχουν ήδη περάσει στον Τελικό μετά από τον Α’ ημιτελικό της Τρίτης, κατά τη σειρά με την οποία ανακοινώθηκαν, είναι οι εξής:

Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ!

Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Ελβετία: Remo Forrer – Watergun

Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha

Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown

Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn

Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração

Σουηδία: Loreen – Tattoo

Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings

Eurovision 2023: Ο νέος τρόπος ψηφοφορίας

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας στην Eurovision, καθώς αποκλειστικά και μόνο οι θεατές θα καθορίσουν τα τραγούδια που θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό, ενώ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου σε θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό («Rest Of The World»).

Στον δεύτερο ημιτελικό, δικαίωμα ψήφου έχουν οι θεατές από τις 16 χώρες που συμμετέχουν, οι τρεις χώρες που προκρίνονται απευθείας, δηλαδή Ισπανία, Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Στον Μεγάλο Τελικό, ψηφίζουν οι θεατές και από τις 37 χώρες που συμμετέχουν στον φετινό διαγωνισμό, οι θεατές από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και οι 37 Κριτικές Επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στη φετινή Eurovision.

Το κοινό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα απονείμει συνολικά 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12). Οι ψήφοι του κοινού από τις μη συμμετέχουσες χώρες θα αθροιστούν, σαν να προέρχονταν από μία επιπλέον «χώρα» («Rest Of The World») που θα απονείμει άλλους 58 βαθμούς (1 έως 8, 10 και 12).

Στον τελικό θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που θα προκριθούν από τους δύο ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η νικήτρια χώρα του περσινού διαγωνισμού Ουκρανία.