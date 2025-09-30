LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 30/9/2025 Enikos Newsroom 09:58, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 Media Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ REALFM ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Μοιράσου το: Λευκός Οίκος: «Τρολάρει» την Αριάνα Γκράντε με τίτλους τραγουδιών της μετά την κριτική στον Τραμπ – «Κράτα τα δάκρυά σου» Αντώνης Ρέμος: Τα δάκρυά του στη σκηνή του Ηρωδείου για την Μαρινέλλα – «Είναι κοντά μας, μην το ξεχνάμε αυτό» Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού – «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 27 λεπτά πριν Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα – «Δεν είχε πιει, ήταν μια χαρά» λέει φίλος του 41 λεπτά πριν Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη έπειτα από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου σύμφωνα με την Daily Mail 1 ώρα πριν Άγιος Στέφανος: Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 38χρονο – Κρύφτηκε σε θάμνο και τον πυροβόλησε 3 ώρες πριν Η Τουρκία «καίγεται» περισσότερο για κινητήρες παρά για F-35 2 ώρες πριν Νέα απάτη: Πώς επιτήδειοι εξαπατούν πωλητές και ενοικιαστές με ψεύτικες προκαταβολές – «Δώσε μου τα στοιχεία της κάρτας» 4 ώρες πριν Μακροζωία: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το «κλειδί» για υγιή γήρανση από την γηραιότερη γυναίκα του κόσμου 2 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες κελτικά νομίσματα και κοσμήματα – Πώς τα εντόπισαν τυχαία με ανιχνευτή μετάλλων 14 λεπτά πριν Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Από σήμερα βρίσκετε τον δρόμο σας για να βγείτε από το σκοτεινό τούνελ» 1 ώρα πριν Θεωρεί ότι ο γάμος του ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του – «Ζηλεύει τις ζωές των άλλων στα social media» 5 λεπτά πριν Ερντογάν για Γάζα: Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ 12 λεπτά πριν Μαρινάκης: Θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» 14 λεπτά πριν Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Από σήμερα βρίσκετε τον δρόμο σας για να βγείτε από το σκοτεινό τούνελ» 27 λεπτά πριν Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν μήνα – «Δεν είχε πιει, ήταν μια χαρά» λέει φίλος του ENIKOS NETWORK Νέο ρεκόρ ράντζων στο «Αττικόν»-Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους Το σύμπτωμα που μπορεί να δείχνει πρόβλημα με τον θυρεοειδή – Τι λέει νέα μελέτη Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστι... Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι Το FBI προειδοποιεί: Όλοι οι χρήστες smartphone πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κλήσεις – «Κινδυνεύουν τα χρήματά σας» Γυναίκα που αγνόησε προειδοποίηση μέντιουμ και κατέληξε με μεταλλική πλάκα στο κεφάλι της περισσότερα 08:56 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο. Η άφιξη του ... 21:06 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Ο Δικαστής: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έφτασε Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρ... 18:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Μαρίνα Ασλάνογλου: Η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει εκδίκηση, τέλος Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα... 16:28 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει ποιο από τα 3 αδέλφια Τσάτσανη έχει τα λεφτά Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στον Αντ1 στο 2ο επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέραR... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5 λεπτά πριν Ερντογάν για Γάζα: Επαινώ τις προσπάθειες και την... 12 λεπτά πριν Μαρινάκης: Θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας... 14 λεπτά πριν Οι δυσκολίες τελειώνουν για 3 ζώδια – «Από σήμερα... 27 λεπτά πριν Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και... 29 λεπτά πριν Άγρια ζώα: Γιατί βρίσκουν «καταφύγιο» σε πόλεις και... 34 λεπτά πριν Ρέμος για υπόθεση Μπισμπίκη: «Η Δέσποινα Βανδή είναι... 41 λεπτά πριν Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη έπειτα από τσίμπημα εντόμου η... 51 λεπτά πριν «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»: Αύριο θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη τη χώρα Νέοι κανόνες Airbnb-βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αυτά είναι τα 7+1 «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε για να μην πληρώσετε πρόστιμα έως 20.000 ευρώ Ενίσχυση 250 ευρώ: 4 SOS που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Έρευνα: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης