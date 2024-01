«Κλείδωσε» το deal του Alpha με τον Νίκο Κοκλώνη

«Κλείδωσε» οριστικά το deal μεταξύ του Alpha και του Νίκου Κοκλώνη, που φέρνει νωρίτερα από το αναμενόμενο την πρεμιέρα του «Just the 2 of us», ενώ αφήνει για την ώρα εκτός το «Secret song».

Σε τελική συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές την περασμένη Τετάρτη, ο Alpha ζήτησε η πρεμιέρα του «Just the 2 of us» να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα από τα αρχικά σχέδια. Η πρεμιέρα του «Just the 2 of us» επισπεύδεται ώστε να αυξηθούν τα επεισόδια και να μειωθεί το κόστος ανά επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το deal του Alpha με την Barking Well περιλαμβάνει συνολικά 17 επεισόδια, με το κόστος να «κλειδώνει» λίγο πιο κάτω από το αντίστοιχο του περσινού κύκλου. Αμέσως μετά το deal, ξεκινά αγώνας δρόμου ώστε το «Just the 2 of us» να είναι πανέτοιμο για πρεμιέρα σε διάστημα λιγότερο από έναν μήνα, ενώ εντατικοποιούνται και οι επαφές με τραγουδιστές και μη.

Νέα πρόσωπα που βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομάδα παραγωγής του «Just the 2 of us» είναι ο Δημήτρης Κόκκοτας και η Ιουλία Καλλιμάνη, ενώ για τη θέση των διαγωνιζομένων βρίσκεται σε εξέλιξη ένα «σουντόκου» ανάμεσα σε πρόσωπα από εκπομπές της Barking Well σε όλα τα κανάλια. Υποψήφιοι για μια θέση είναι ο Κωνσταντίνος Βασσάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου από το «Χαμογέλα και πάλι» (Mega), ο Γρηγόρης Γκουντάρας και ο Γιάννης Πουλόπουλος από το «Super Katerina» (Alpha), ενώ εξετάζεται αν από το «Πρωινό Σου Σου» θα μετάσχει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ή ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

Το deal του Alpha με τον Ν. Κοκλώνη δεν περιλαμβάνει τελικά και το «Secret song». Παρότι έγινε μια προσπάθεια να «κλειδώσουν» και τα δύο μαζί, διαπιστώθηκε ότι για το σόου που παρουσιάζει η Ναταλία Γερμανού θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές και έτσι -σε πρώτη φάση, τουλάχιστον- αποφασίστηκε να αποσυνδεθούν τα δύο σόου, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι διαπραγματεύσεις για το «Secret song» θα συνεχιστούν, με στόχο να κλείσει νέο deal έως το τέλος του μήνα.