J2US: Το τρέιλερ για το σόου και ο γρίφος για τον τέταρτο κριτή

Το τρέιλερ για την τέταρτη σεζόν του J2US βγήκε στον αέρα χθες το βράδυ και προκάλεσε κύματα… αποριών. Ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής που θα κάτσει στο τραπέζι δίπλα από την Δέσποινα Βανδή, την Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή; Όλες οι πληροφορίες θέλουν αυτό το πρόσωπο να είναι η Καίτη Γαρμπή αλλά από ότι φαίνεται ο Νίκος Κοκλώνης θα το κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή.

To κοντέινερ με το νούμερο 4 καταφθάνει στο λιμάνι και ο Νίκος Κοκλώνης είναι εκεί για να το παραλάβει. Οι κριτές του «Just the 2 of Us» Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Βίκυ Σταυροπούλου αναρωτιούνται για το περιεχόμενό του. Ποιος είναι ο τέταρτος κριτής; Η απάντηση… αιωρείται!

Σύντομα το λιμάνι μετατρέπεται σε σκηνή, η νύχτα φωτίζεται από τις λαμπερές παρουσίες και το τραγούδι μας συμπαρασύρει σε χορό και μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: το «Just the 2 of Us» επιστρέφει στον Alpha.