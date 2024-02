J2US: Γνωρίστε τα 17 ζευγάρια του λαμπερού show

Το J2US με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, στον Alpha με πολλή μουσική και ακόμα περισσότερες εκπλήξεις. Τις θέσεις τους στην all star κριτική επιτροπή, πήραν ξανά η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή, χωρίς να κρύβουν τον ενθουσιασμό τους.

Γνωρίστε τα 17 ζευγάρια του φαντασμαγορικού τηλεοπτικού show

ΤΡΑΪΑΝΑ ΑΝΑΝΙΑ (Διαγωνιζόμενη)

Ηθοποιός, χορεύτρια, με μουσικές γνώσεις, αλλά προσφάτως και με σπουδές ψυχολογίας η Τραϊάνα Ανανία δεν είναι σίγουρα μια συνηθισμένη περίπτωση καλλιτέχνη. Δίνεται ολοκληρωτικά σε ότι καταπιάνεται και σίγουρα μια μέρα μαζί της δεν θα είναι ποτέ βαρετή. Φέτος την απολαμβάνουμε στην δραματική σειρά εποχής του Alpha “To προξενιό της Ιουλίας”. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Ωραιόκαστρο. Φοίτησε στο “Ελληνογαλλικό Κολέγιο”, ενώ ξεκίνησε και χορό σε μικρή ηλικία. Από μικρό παιδί φανταζόταν τον εαυτό της στα φωτα. Και το κατάφερε! Μόλις τελείωσε το σχολείο, ξεκίνησε τις σπουδές της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής και στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή “Ίασμος”, του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Εκτός από τις θεατρικές της σπουδές έκανε μαθήματα φωνητικής και χορού. Το ταλέντο της στον χορό είναι πασιφανές, άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει το viral τσιφτετέλι που χόρεψε πριν μερικά χρόνια στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου; Τηλεοπτικά έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από το ρόλο της Ίρις Σαράφη στην κωμική σειρά «Οι Συμμαθητές». Μια συνεργασία που θα της μείνει αξέχαστη είναι στην σειρα “Κρατάς Μυστικό;” του Alpha. Ακολούθησε η συμμετοχή της στην σειρά της ΕΡΤ “Χαιρέτα μου τον Πλάτανο”, ενώ πέρυσι πρωταγωνιστούσε στην καθημερινή σειρά του Alpha “O παράδεισος των κυριών”. Το θεατρικό της ντεμπούτο το έκανε στην παράσταση “Amadeus’ στο Θέατρο Βρετάνια την περίοδο 2011-2012, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Ακολούθησε η παράσταση “Οθέλλος” σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη και Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Το 2023 συμμετείχε στη θεατρική παράσταση “Τσίου”, που είναι η θεατρική μεταφορά της θρυλικής ελληνικής ταινίας του Μάκη Παπαδημητράτου. Την ίδια χρονιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με την συμμετοχή της στο μιούζικαλ “Γεια” του Φοίβου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα.

Όμορφη, σέξι, πολυτάλαντη και ατίθασο πνεύμα η Τραϊάνα Ανανία έχει ανέβει επίσης σε άρμα του Gay Pride της Θεσσαλονίκης για να τραγουδήσει το «Like a Prayer» της Madonna.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΤΑΣ (Coach)

Στην περίπτωση του ισχύει απόλυτα το ρητό “Το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει”. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του μεγαλου Σταμάτη Κόκοτα, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή εδώ και τρεις δεκαετίες, με διαχρονικές επιτυχίες που αγαπιούνται από όλες τις γενιές. Η δεκαετία του ‘90 είναι ταυτισμένη με τα τραγούδια του. Το μεγάλο «μπαμ», που απογείωσε την καριέρα του έγινε τον Ιανουάριο του 1994, με την πρώτη δισκογραφική δουλειά του «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Το 1995 και μετά την επιτυχία του πρώτου του δίσκου, κυκλοφόρησε τον δεύτερο ο οποίος μάλιστα έγινε πλατινένιος. Συνολικά έχει κυκλοφορήσει έξι προσωπικούς δίσκους και όλοι έχουν σημειώσει επιτυχία. Στο ενεργητικό του έχει σπουδαίες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου μεταξύ των οποίων: Μαρινέλλα, Βασίλη Καρρά, Ρίτα Σακελλαρίου, Λίτσα Διαμάντη, Δούκισσα, Κατερίνα Στανίση, Καίτη Γαρμπή, Πασχάλη Τερζή, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Χάρης Βαρθακούρης και φυσικά τον πατέρα του, τον σπουδαίο Σταμάτη Κόκοτα. Στήριγμά του πάντα αποτελούσε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν δίπλα του από τα πρώτα του βήματα στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι παντρεμένος και έχει και μια κόρη 11.5 ετών. Φέτος τον απολαμβάνουμε κάθε Πέμπτη στο “4712” στο Κολωνάκι.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Χρήστος Κούτρας είναι δημοσιογράφος. Γεννήθηκε στη Δράμα όπου και μεγάλωσε. Έχει σπουδάσει “Επικοινωνία και ΜΜΕ”. Απο το 2018, είναι διευθυντής του site FTHIS.GR, ενώ έχει και το δικό του blog, το Christos Post, με την επιτυχημένη στήλη του likes+dislikes. Τις δύο τελευταίες σεζόν, τον απολαμβάνουμε κάθε Κυριακή, στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο του Alpha “Καλύτερα δεν γίνεται” με την Ναταλία Γερμανού, όπου παρουσιάζει τα νέα της Showbiz. Μάλιστα, με τα κουίζ του, θέτει σε εγρήγορση την περιέργεια των τηλεθεατών και των χρηστών των social media. Από το 2006 μέχρι και το 2009 ήταν στη βασική ομάδα του Γραφείου Τύπου του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Παράλληλα με τις σπουδές του, συνεργαζόταν με περιοδικά της Θεσσαλονίκης, της Δράμας και της Καβάλας όπου έκανε celebrity συνεντεύξεις και ήταν εκφωνητής σε ραδιοφωνικά spot. Παρουσίασε την πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή στη Δράμα το 2008, ενώ στην Αθήνα από το 2015 είχε τις δικές του εκπομπές σε κάποιους από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλης όπως: Ρυθμός, Love Radio, Music και Party. Ραδιοφωνική παρτενέρ του τα πρώτα χρόνια ήταν η Λάουρα Νάργες και στη συνέχεια η Κατερίνα Γκαγκάκη. Επίσης τη σεζόν 2020-21 ήταν αρχισυντάκτης της εκπομπής του Γιώργου Τσαλίκη στον ραδιοσταθμό Sfera 102.2. Το 2010, τη χρονιά που το Nickelodeon, ήρθε στην Ελλάδα, ήταν το κεντρικό πρόσωπο του καναλιού και μέχρι το 2017 παρουσίασε πολλές ζωντανές (Nick News) και μαγνητοσκοπημένες (WOW! , Happy End κλπ.) εκπομπές, αλλά και όλες τις εκδηλώσεις. Έχει παρουσιάσει πάνω από 800 εκδηλώσεις, όχι μόνο για παιδιά, αλλά και σε πολλούς μουσικούς διαγωνισμούς και φεστιβάλ.

ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ (Coach)

Η Στέλλα Κονιτοπούλου είναι από τις πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδες του παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού. Κατάγεται από την περίφημη οικογένεια των Κονιτοπουλέων της Νάξου.

Έχει καταξιωθεί στο χώρο του τραγουδιού και θεωρείται η κορυφαία του είδους από την νεότερη γενιά της οικογένειάς της. Μέσα στην πορεία των χρόνων έχει βραβευτεί πολλές φορές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο ενεργητικό της, έχει πάνω από 35 προσωπικούς δίσκους, ανάμεσά τους χρυσοί και πλατινένιοι, όπως και αρκετές συμμετοχές σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών. Πέρα από τα παραδοσιακά κομμάτια, τραγούδια τους της έχουν εμπιστευτεί : ο Μάνος Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Ανδρέου, ο Στέλιος Φωτιάδης, ο Φοίβος, ο Πάνος Φαλάρας κ.α. Πριν λίγες μέρες επέστρεψε από εμφανίσεις της στην ομογένεια της Αυστραλίας και κυκλοφόρησε το νέο της τραγουδι “Καράβι δεμένο”. Φέτος συμμετείχε στον δίσκο του Φίλιππου Πλιάτσικα “Πέρα από την στεριά” στο ατμοσφαιρικό τραγούδι “Πάμε στ’ ανοιχτά” κι ετοιμάζει συνεργασία με την Βασιλική Καρακώστα. Η Στέλλα, γνώρισε και αγάπησε το παραδοσιακό τραγούδι, δίπλα στη μητέρα της Αγγελική Κονιτοπούλου, γεγονός που την οδήγησε σε ηλικία 8 ετών στην εγγραφή της στο Εθνικό Ωδείο όπου σπούδασε ορθοφωνία, σολφέζ και τραγούδι. Παράλληλα από 13 ετών ξεκίνησε τις εμφανίσεις της δίπλα στην μητέρα της. Συμμετείχε στο δίσκο “Θάλασσα και παράδοση με το Κονιτοπουλέικο”, σε τραγούδια του θείου της, Γιώργου Κονιτοπούλου. Το 1993 κυκλοφόρησε ο δίσκος “Μελτέμια Αγάπης”. Συμμετέχει ο Γιάννης Πάριος. Βασικός συνθέτης ο Βασίλης Κλουβάτος. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στους δίσκους “Μια Ελλάδα Θάλασσα”, μαζί με την Μαρίζα Κωχ και την Άννα Καραμπεσίνη. Τον Απρίλιο του 2002 της απονεμήθηκε το βραβείο Αρίων για τον καλύτερο δίσκο παραδοσιακής μουσικής για το άλμπουμ «Ταξίδι στην Ελλάδα». Από τότε μέχρι και σήμερα, 22 χρόνια μετά η Στέλλα Κονιτοπούλου δεν έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόκειται για μια από τις πιο σπουδαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες και έχει γράψει την δική της ιστορία στο νησιώτικο τραγούδι και όχι μόνο. Με τον σύζυγο της είναι μαζί από τα 21 τους χρόνια και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Αγγελική.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΟΥΜΑΛΙΑΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Στέλιος Δρουμαλιάς, είναι μάχιμος ρεπόρτερ, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα lifestyle θέματα μιας και έχει θητεύσει δίπλα στον πιο επιδραστικό έλληνα μάνατζερ και η εξωτερική του εμφάνιση σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Αυτή την σεζόν τον απολαμβάνουμε στην πρωινή εκπομπή του Star Channel “Breakfast @Star” αλλά και στην επιτυχημένη διαδικτυακή εκπομπή του Ηλία Ψινάκη, “ Στο γηροκομείο”. O Στέλιος γεννήθηκε στις Σέρρες από πατέρα Έλληνα και μητέρα Γερμανίδα. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και για το λόγο αυτό στην παιδική του ηλικία άλλαξε πολλές πόλεις διαμονής. Στην ηλικία των έξι ετών, ξεκίνησε πρωταθλητισμο στο taekwondo και μέσα σε δώδεκα χρόνια απέσπασε πολλές διακρίσεις σε πανελλήνιους και βαλκανικούς αγώνες. Επίσης για πολλά χρόνια υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Δ’ εθνικής με την ομάδα του Μακεδονικού Νεάπολης, αλλά και στην μικτή Θεσσαλονίκης όπου έφτασε μέχρι και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σουηδία το 2004 κατακτώντας την δεύτερη θέση. Μεγάλη του αγάπη επίσης αποτελεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, αφού υπήρξε και οδηγός σε αγώνες cart. Παρότι σπούδασε μηχανικός αυτοκινήτων, λόγω της αγάπης του για τον αθλητισμό θέλησε να σπουδάσει και αθλητική δημοσιογραφία. Ο Στέλιος στην συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα και παράλληλα με τις σπουδές του, πολύ γρήγορα βρέθηκε στην ομάδα επικοινωνίας του Ηλία Ψινάκη όσο εκείνος ασχολούνταν με αυτοδιοικητικά θέματα. Στην συνέχεια έκανε την πρακτική του άσκηση στο ειδησεογραφικό τμήμα του Mega Channel και ήταν θέμα χρόνου η μεταπήδησή του στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Εργάστηκε στην εκπομπή “Στη φωλιά των Κου-Κου”, αλλά και στην εκπομπή του Alpha, “Super Κατερίνα”. Όλα αυτά τα χρόνια παραμένει στενός συνεργάτης του Ηλία Ψινάκη και επιμελείται και της αρχισυνταξίας της επιτυχημένης διαδικτυακής του εκπομπής “Στο Γηροκομείο”.

ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Coach)

Η Άντζελα Δημητρίου, η μεγάλη κυρία της δισκογραφίας, έρχεται να βάλει “Φωτιά στα Σαββατόβραδά μας” και να κάνει το απόλυτο comeback στην σκηνή του Just the 2 of us. Θεωρείται μία από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες με πωλήσεις δίσκων σε Ελλάδα και εξωτερικό να ξεπερνούν τα 3.800.000. Δεν είναι τυχαίος άλλωστε ο τιμητικός τίτλος που της έχει απονείμει το κοινό ως “Λαίδης του ελληνικού πενταγράμμου”! Έχει στο ενεργητικό της πάνω από 60 δισκογραφικές κυκλοφορίες έως και σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές είναι χρυσές και 24 πλατινένιες. Τα τραγούδια της έχουν γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα, τις Αραβικές χώρες αλλά και την Τουρκία. Αυτός που πίστεψε πολύ στο ταλέντο της Άντζελας Δημητρίου, ήταν ο Βασίλης Τσιτσάνης, με τον οποίο συνεργάστηκε το 1976 και 1977 στο μαγαζί «Χάραμα». Το 1980 ηχογραφεί τον πρώτο της μικρό δίσκο με τίτλο ”Γιατί να έρθεις αργά”. Το 1982 υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την CBS, μετέπειτα Sony Music. Ύστερα από 14 χρόνια και ενώ έχει ηχογραφήσει ήδη 3 δίσκους, το 1996 μεταπηδά στην εταιρεία Minos EMI, σημειώνοντας πολλές επιτυχίες. Το 1996 ο δίσκος “Μη μας αγαπάς” έγινε 6 φορές πλατινένιος και το τραγούδι «Μαργαρίτες» ήταν για 6 εβδομάδες στην πρώτη θέση στο top 10 Turkish Academy και το ζεϊμπέκικο «Είναι κάτι χαρακτήρες» ήταν στην τρίτη θέση. Ο δίσκος πούλησε πάνω από 70.000 αντίτυπα στην Ελλάδα, ενώ στη Τουρκία, οι πωλήσεις φτάνουν τις 500.000. Στις Αραβικές χώρες, ο δίσκος έγινε τέσσερις φορές πλατινένιος, φτάνοντας τις 200.000 πωλήσεις. Το 2013 η Άντζελα Δημητρίου έκανε επανεμφάνιση στη δισκογραφία με το άλμπουμ “Come back” που ξεπέρασε τις 200.000 πωλήσεις. Το 2016 τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Βηρυτού BIAF (για προσωπικότητες από διάφορους τομείς της επιστήμης και της τέχνης). Τον τελευταίο χρόνο μπήκε στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρείας Panik Records. Το συμβόλαιο υπογράφηκε μάλιστα κατά την διάρκεια του γυρίσματος της εκπομπής «Chart Show» για τον Alpha. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Σταμάτης Σπανουδάκης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Φοίβος, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Καρβέλας, και πολλούς ακόμη. Έχει συμπράξει σε σχήματα με την Άννα Βίσση, την Κατερίνα Στανίση, τη Ρίτα Σακελλαρίου, τη Βίκυ Μοσχολιού, τον Βασίλη Καρρά, τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Σταμάτη Γονίδη, τον Ζαφείρη Μελά, τον Λευτέρη Πανταζή, τον Γιώργο Μαζωνάκη και άλλους. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο “Barbarella” έχοντας στο πλευρό της τον Δήμο Αναστασιάδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που την βλέπουμε στη σκηνή του J2US, αφού το 2022 ήταν ζευγάρι με τον δημοσιογράφο Παύλο Σταματόπουλο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΖΙΤΖΙΟΓΛΟΥ (Διαγωνιζόμενος)

O γοητευτικός Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου συμμετείχε στο φετινό “Fame Story” και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Πριν την συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είχε τραγουδήσει ποτέ επαγγελματικά και θέλησε να το τολμήσει. Ο Σωτήρης είναι 25 ετών κατάγεται από τα Σέρβια Κοζάνης. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και εργάζεται ως γυμναστής και δάσκαλος παραδοσιακών χορών. Μικρός ήταν ένα εσωστρεφές παιδί και ο χορός τον βοήθησε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Το κοινό αγάπησε στον Σωτήρη την αλήθεια του, τη θετικότητά του και τα πολλά ταλέντα που ανέπτυξε στο παιχνίδι. Ο Σωτήρης απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου και ακόμα αναζητά σε ποιο μετερίζι θα τον οδηγήσει η πυξίδα του.

ΦΕΙΔΙΑΣ (Coach)

Ο Φειδίας, με καταγωγή από την Κύπρο, είναι μόλις 19 ετών και το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό “Fame Story”, όπου έφτασε στην τετράδα του τελικου. Κάθε του εμφάνιση στη σκηνή έκοβε την ανάσα, αφού καθήλωνε με το performing του. Μάλιστα ο Φειδίας κατά την διάρκεια του show κυκλοφόρησε σε επανεκτέλεση και το δεύτερο προσωπικό τραγούδι του στις ψηφιακές πλατφόρμες, το “Υπήρχες πάντα”, σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. Από μικρός ονειρευόταν να κατακτήσει τη σκηνή και στα 12 του χρόνια δήλωσε συμμετοχή στο DanSing Junior της Κύπρου και έφτασε μέχρι τον τελικό. Είναι οπαδός της θετικής ενέργειας και δεν σταματά να χορεύει ποτέ. Το προσωνύμιο που τον ακολουθεί μετά τη συμμετοχή του στο “Fame’’ είναι το “αρσενική Φουρέιρα” και όνειρό του είναι να καταφέρει να συμμετάσχει στην Eurovision!

ΣΤΑΘΗΣ ΣΧΙΖΑΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Στάθης Σχίζας γεννήθηκε στην Αθήνα κι έχει μάθει να επιβιώνει παντού. Είναι αθλητής αλλά και επιχειρηματίας. Τους τελευταίους μήνες διατηρεί το δικό του χώρο εστίασης στην περιοχή του Κολωνακίου. Παράλληλα συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων που έχει η μητέρα και η αδερφή του. Ο αθλητισμός κατέχει μεγάλο κομμάτι στη ζωή του. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και μεγαλώνοντας έπαιξε σε ομάδες Β’ Εθνικής, ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Την καρδιά του, όμως, την «κέρδισε» το μποξ, στο οποίο κατέχει αρκετές διακρίσεις σε εγχώριους αγώνες. Είναι πατέρας της εννιάχρονης Χρύσας, καρπός του έρωτα από προηγούμενη σχέση του. Ο Στάθης Σχίζας ήταν ο νικητής του “Survivor 2022” στον ΣΚΑΪ και συμμετείχε και την περσινή χρονιά στο “Survivor All Star”.

ΜΑΛΟΥ (Coach)

Η Μαλού είναι τραγουδίστρια και πρωταγωνιστεί στα μουσικά δρώμενα τα τελευταία 13 χρόνια. Ξεχωρίζει για την θετική της ενέργεια και για τα τραγούδια της που γίνονται αυτομάτως hits. Την γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο Greek Idol το 2011. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σε ηλικία 20 ετών ξεκίνησε τις μουσικές εμφανίσεις της τραγουδώντας ροκ κομμάτια στην περιοχή της Καλαμάτας. Το 2010 μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της και ξεκινά να τραγουδά μαζί με την βραζιλιάνικη μπάντα “Aloha Brazil”. Μετά την συμμετοχή της στο “Greek Idol 2”, του Alpha, το φλογερό ταμπεραμέντο και οι φωνητικές της ικανότητες τράβηξαν την προσοχή του Αντώνη Ρέμου και η συνεργασία τους επί σκηνής κράτησε για δύο σεζόν. Ακολούθησαν επιτυχημένες συνεργασίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το 2012 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τη Μαλού Κυριακοπούλου, αφού υπογράφει το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Universal Music Greece και συμμετέχει σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Το 2014 κυκλοφορεί το πρώτο της single με τίτλο «Μια φορά στο τόσο» και ένα χρόνο αργότερα κυκλοφορεί το δεύτερο με τίτλο «Τους είπες πως», το οποίο γίνεται το απόλυτο hit του καλοκαιριού. Το 2019, η Μαλού κυκλοφορεί την πρώτη της ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ώρες Αιχμής». Τις τελευταίες δύο σεζόν βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Απέργη στο επιτυχημένο “Cabaret”. Μαζί έχουν κυκλοφορήσει και το επιτυχημένο ντουέτο “Πόσο – Πόσο”. Την προηγούμενη χρονιά εντάχθηκε στη δισκογραφική εταιρεία Heaven και έχει κυκλοφορήσει δυο τραγούδια: “Νύχτες μοναχικές μου” και πρόσφατα το “Εδώ είναι που γελάμε (χα χα χα)!” που γνωρίζει μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία. Η Μαλού με τον σύντροφό της Χουάν Ροντρίγκεζ πριν ένα χρόνο απέκτησαν τον μοναχογιό τους.

ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Ραφαήλ Καρυωτάκης, είναι ταλαντούχος ηθοποιός κι ένας από τους πιο γοητευτικούς άντρες της γενιάς του. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει και στα σπίτια των τηλεθεατών, πρωταγωνιστώντας στις πιο δημοφιλείς σειρές της μικρής οθόνης. Τον γνωρίσαμε στην “Γη της Ελιάς”, την φετινή σεζόν συμμετέχει στον “Έρωτα φυγά”, ενώ πρόσφατα έκανε ένα guest επεισόδιο και στην σειρά του Alpha “Σκαραβαίος”. Ο Ραφαήλ γεννήθηκε στην Αθήνα. Από μικρός αγαπούσε τις τέχνες και ονειρευόταν ότι θα ασχοληθεί με το θέαμα. Αρχικά πίστευε ότι θα γίνει χορευτής αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι η υποκριτική είναι το πεδίο του. Ωστόσο μετά το σχολείο σπούδασε επιμελητής πτήσεων, επάγγελμα που δεν άσκησε ποτέ. Παράλληλα έκανε ένα σύντομο πέρασμα από το modeling. Την ίδια περίοδο ο αλγόριθμος του Τιk -Τοk ξετρελάθηκε με τα βιντεάκια του και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, βρέθηκε να συγκεντρώνει στο προφίλ του περισσότερους από 1.3 εκατομμύρια ακόλουθους. Εκτός από τα τηλεοπτικά του φέτος συμμετείχε και στην νεανική παράσταση “Η ζωή μου στην τέχνη”, ενώ προσφάτως ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για την ταινία “ A big heartwarming Greek romance” για λογαριασμό του “Ηallmark USA”, σε σκηνοθεσία Colin Theys, με συμπρωταγωνίστριά του την Danielle Chuchran.

JOANNE (Coach)

Η Joanne, από την πρώτη στιγμή που συστήθηκε στο κοινό, εντυπωσίασε με τη βελούδινη φωνή της. Το 2021, κέρδισε την πρώτη θέση στο μουσικό διαγωνισμό “The Voice” κι από τότε άρχισε να συσπειρώνει το κοινό της που συνεχώς αυξάνεται. Η Joanne (Τζοάν) ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο στυλ της καθώς πειραματίζεται συνέχεια με την εικόνα της, αλλά και για τον δυναμισμό με τον οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα οράσεως που έχει εκ γενετής. Μεγάλωσε μέσα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια, αφού γονείς της είναι οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος και Μαρία Κατσιαδάκη και νονά της η Λυδία Φωτοπούλου. Οπότε για την ίδια ήταν αναπόφευκτο να στραφεί στις τέχνες.

To πρώτο της single ήταν μια fresh & dance εκδοχή του εμβληματικού “Twist In My Sobriety” της Tanita Tikaram που πρωτοακούσαμε το 1988. Τη νέα έκδοση του πασίγνωστου τραγουδιού επιμελήθηκαν ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός & DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος μαζί με τους ARCADE, ενώ τη διεύθυνση παραγωγής ανέλαβαν η coach της Joanne στο “The Voice” Έλενα Παπαρίζου, και ο Νεκτάριος Κόκκινος. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του τραγουδιού “Troubled waters”. H ερμηνεία της αγαπήθηκε από το κοινό, μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Alpha, “The Secret Song” κι έτσι ήταν θέμα χρόνου η επίσημη κυκλοφορία του στο Spotify. H Joanne θέλει συνεχώς να δοκιμάζει νέες εμπειρίες, γιατί πιστεύει πως μόνο όταν κάτι το ζεις, μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά σου αρέσει και σου ταιριάζει.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (Διαγωνιζόμενη)

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, είναι από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Αγαπάει την μουσική, λατρεύει τις κόρες της, έχει “φλερτάρει” τόσο με τον ραδιοφωνικό, όσο και με τον τηλεοπτικό αέρα και έχει και πλούσια ακτιβιστική δράση. Μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά τρέφει μεγάλη αγάπη για τους τόπους καταγωγής της, την Κρήτη και την Αρχαία Ολυμπία. Εκεί έχει ζήσει τα ομορφότερα καλοκαίρια της ζωής της. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η τέχνη της υποκριτικής όμως ήταν μονόδρομος για εκείνη κι έτσι πολύ σύντομα πέρασε το κατώφλι του “Θεάτρου Τέχνης – Κάρολος Κουν”. Εμπλούτισε την θεατρική της παιδεία σπουδάζοντας σκηνοθεσία, ενώ παρακολούθησε σεμινάρια της Λυδίας Κονιόρδου και του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Τηλεοπτικά μας συστήθηκε στον ρόλο της αστυνόμου στις «Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα». Έκτοτε την έχουμε απολαύσει στο “Βig Bang” στις «Μάγισσες της Σμύρνης”, στις «Επτά θανάσιμες πεθερές», στους «Συμμαθητές», στο «4XXX4», και πολλες σειρές ακομα. Η θεατρική της πορεία μετράει πολλές συμμετοχές και τα πρώτα της χρόνια στο χώρο έπαιξε και στην Επίδαυρο τις “Εκκλησιάζουσες” του Αριστοφάνη. Άλλες σημαντικές της στιγμές ήταν οι παραστάσεις: “Η όπερα της πεντάρας”, “Διαμάντια και Μπλούζ”, “Σεσουάρ για δολοφόνους”, “Άνδρες έτοιμοι για όλα”, “Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω”, “Ψαρόσουπα”, “Μόλις χώρισα”, “Η κυρία επιθεώρηση” και με πιο πρόσφατη την “Ποντικοπαγίδα”. Στον κινηματογράφο, έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες: “Αγάπη τρυφερή”, “Άμα δεν σε θέλει”, “180 μοίρες”, “Μια φορά κι ένα μωρό”, “Amore mio”, “Οι γαμπροί της Ευτυχίας” και “Μαγικός καθρέφτης”. Το 2020 δοκίμασε και το ρόλο της παρουσιάστριας στην διαδραστική εκπομπή του Open Tv, “The Booth”. Η Πηνελόπη είναι μια ροκ μητέρα δύο κοριτσιών και αγαπάει πολύ τα τατουάζ που έχει “ντύσει” το κορμί της. Το ίδιο αγαπά και την rock και metal μουσική, της οποίας είναι ακροάτρια από πολύ μικρή. Επίσης έχει και την δική της μπάντα : “Mama Sings Fire”.

ΙΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ (Coach)

Ο Ίαν Στρατής, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στα μουσικά δρώμενα έκανε αίσθηση με την φωνή του. Είναι ροκ, είναι ποπ και αδιαμφισβήτητα δεν μπορείς να πάρεις το βλέμμα σου, όταν εμφανίζεται στην σκηνή. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στα σπουδαιότερα μιούζικαλ που έχουν ανέβει στις Αθηναϊκές σκηνές. Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλήνης. Σε ηλικία έντεκα ετών έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στην εκπομπή “Καλώς τους” της Ρούλας Κορομηλά, στον Alpha. Εκεί τραγούδησε “το Παλιό μου παλτό”. Το 2014 δημιούργησε μια μπάντα με τους φίλους του, τους “Mad Street”, η οποία διαλύθηκε. Το 2016 δήλωσε συμμετοχή στο “X – Factor”, όπου έφτασε στον τελικό και ξεχώρισε τόσο για τις φωνητικές του ικανότητες, όσο και για την σκηνική του παρουσία. Ακολούθησαν πολλές live εμφανίσεις σε σκηνές και φυσικά πολλά μιούζικαλ όπως: «Εβίτα», «Hair», «Grease», «Ο Μολυβένιος Στρατιώτης», «Cats», “Η πεντάμορφη και το τέρας”, “Mamma mia”, “Φτηνά τσιγάρα” και με τελευταία την sold out παράσταση “Αναστασία” που ανεβαίνει ακόμα στο θέατρο “Παλλάς”. Το 2017 έκανε την μεταγλώττιση στην ταινία “Στρουμφάκια: Το Χαμένο Χωριό” και το 2019 την μεταγλώττιση για την ταινία “Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων”. Το καλοκαίρι του 2018, ο Ίαν Στρατής κυκλοφόρησε το πρώτο solo single του, με τίτλο “Amazing”. Ο ίδιος μάλιστα συνυπέγραψε τους στίχους και την μουσική με τους Eddie Δερβάκο και τον Ηλία Σαμαρτζή. Το 2019 κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό του single “A Drop Of You”, στην πρώτη του συνεργασία με τον παραγωγό Sillyboy. Παράλληλα με τους Eddie, Rayan Ζερβάκο και τον Ηλία Σαμαρτζή, έχουν την μπάντα “Ayfel”. Τον Ιανουάριο του 2019 συμμετείχε στο Show του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar 5» στο οποίο αναδείχθηκε νικητής. Συμμετείχε και στο “Your Face Sound Familiar All Star”, όπου κατέκτησε την δεύτερη θέση. Το 2022 συμμετείχε στην ταινία “Army Baby” του Γιώργου Κορδέλλα, ενώ συμμετείχε και ως guest σε μια σειρά επεισοδίων στην δραματική σειρά “Άγριες Μέλισσες”.

ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Διαγωνιζόμενη)

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου είναι πολυπράγμων και σίγουρα διαθέτει ένα πρόσωπο που λατρεύει ο φακός! Είναι μοντέλο, ηθοποιός, επιχειρηματίας και αδιαμφισβήτητα έχει μάθει να επιβιώνει σε όλες τις συνθήκες. Η ενασχόλησή της με τον χώρο της μόδας, όπως είναι φυσικό, ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Ήταν μόλις 8 ετών, όταν συμμετείχε στο πρώτο της διαφημιστικό σποτ! Μετά την ενηλικίωσή της συμμετέχει σε διαφημιστικές καμπάνιες κορυφαίων brands, με συνεργασίες στο Μαϊάμι, την Τουρκία και την Ινδία. Τηλεοπτικά την γνωρίσαμε τη σεζόν 2012-2013 μέσα από την εκπομπή: «Πρωινό Mou» του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, όπου συμμετείχε στη στήλη της μόδας. Ακολούθησε ακόμα μια σεζόν, στην πρωινή εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Η απαράμιλλη ομορφιά της, αλλά και το “τσαλάκωμα” της εικόνας της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανθρώπους του θεάτρου κι έτσι πολύ γρήγορα ο Μάρκος Σεφερλής της προτείνει να συνεργαστούν σε επιθεώρησή του στο “Δελφινάριο”. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και το 2016, στην επιτυχημένη παράσταση στο θέατρο “Περοκέ” με τον τίτλο “Χαμός στο Ι.ΣΩΜ.Α.” Το 2016 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά “Προδοσίες” του Στράτου Μαρκίδη. Το 2019 κέρδισε ένα ρόλο στην ταινία “Berlin i love you”, δίπλα στην Helen Mirren και στην Keira Knightley. Το 2020 συνεργάστηκε ξανά με τον Μάρκο Σεφερλή στην παράσταση “Χαλβάη 5-0”. Το Καλοκαίρι του 2023 συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην παράσταση “Τι φάση πάλι ρε;” της Δήμητρας Παπαδοπούλου στο θέατρο “Άλσος” Η Ναυσικά αυτή τη στιγμή σπουδάζει υποκριτική στο “Demidov School Association”, μιας και το θέατρο όπως φαίνεται θα είναι το “λιμάνι” της. Το ευρύ κοινό την αγάπησε το 2022, μέσα από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης “Survivor”. Τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιείται και στον χώρο της εστίασης μιας και είναι συνέταιρος σε καινούριο ταϊλανδέζικο εστιατόριο της Αθήνας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΟΥ (Coach)

H Χριστίνα Μηλιού, μετρά πολλά χρόνια στις αθηναϊκές σκηνές και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως την σεζόν που διανύουμε που βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου, στο νυχτερινό κέντρο “Fantasia”. Φέτος μας αιφνιδίασε ευχάριστα, αφού έκανε το ντεμπούτο της και στην υποκριτική, στην τηλεοπτική σειρά “Στα Σύνορα”. Η ενασχόλησή της με το τραγούδι ήταν μονόδρομος, μιας και η μουσική ήταν οικογενειακή υπόθεση για εκείνη. Η Χριστίνα, είναι κόρη του γνωστού μαέστρου και μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Μηλιού. Ο Δημήτρης Μηλιός έχει υπογράψει πολλές από τις επιτυχίες της δεκαετίας του ‘80 και του ‘90 όπως το “Μια καρδιά για σένανε” που πρωτοτραγούδησε ο Φίλιππος Νικολάου. Δυστυχώς ο πατέρας της έφυγε από την ζωή, όταν η Χριστίνα ήταν 14 ετών. Η ίδια από εκείνη τη στιγμή ορκίστηκε στον εαυτό της, οτι θα συνεχίσει την ιστορία του και δουλεύει πολύ σκληρά για αυτό. Παράλληλα, στα πρώτα της βήματα είχε την στήριξη της μητέρας της που ήταν επίσης τραγουδίστρια. Από την παιδική της ηλικία ήταν έκδηλο το ταλέντο της και η κλίση της προς την μουσική κι έτσι ξεκίνησε από νωρίς μουσικές σπουδές. Μετά την ενηλικίωσή της ξεκίνησε δυναμικά να εισέρχεται στην μουσική βιομηχανία και να εργάζεται σε μεγάλες πίστες της Αθήνας. Το 2014 συμμετείχε στο “The Voice” και εντυπωσίασε το κοινό με το “μέταλλο” της φωνής της. Ακολούθησαν σπουδαίες συνεργασίες επί σκηνής με κυριότερες αυτές με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Γιάννη Πλούταρχο, τον Βασίλη Καρρά, την Πάολα, τον Νίνο και τις Melisses. Τραγούδια της που έγιναν hits είναι: το “Πες μου”, το “Δικο μου θέμα”, η “Ρόδα” και “Αυτά εκεί που ξέρεις”. Εκτός από την σκηνή του “Fantasia”, η Χριστίνα συνεχίζει τις επιτυχημένες της εμφανίσεις κάθε Πέμπτη και στην Θεσσαλονίκη στο “Lavalbone”.

ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (Διαγωνιζόμενη)

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μπάγια Αντωνοπούλου τα τελευταία δώδεκα χρόνια μπαινοβγαίνει στα σπίτια των τηλεθεατών ανοίγοντας το παράθυρο τόσο στην ενημέρωση, όσο και την ψυχαγωγία. Βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ, χωρίς να χάνει ποτέ την αισιοδοξία της. Η Μπάγια γεννήθηκε στην Αθήνα και γονείς της ήταν ο αείμνηστος γλύπτης και ενδυματολόγος Ρενέ Αντωνόπουλος και η σχεδιάστρια μόδας Κατερίνα Αντωνοπούλου. Όταν τελείωσε το σχολείο σπούδασε σχέδιο μόδας και μακιγιάζ, ενώ παρακολούθησε και σεμινάρια δημοσίων σχέσεων. Το 2010 δήλωσε συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ομορφιάς του ANT1 ξεκινώντας έτσι δειλά – δειλά στο χώρο του μοντελινγκ. Το 2011 έλαβε μέρος σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό ομορφιάς στην Κίνα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, κερδίζοντας τον τίτλο “Miss Tourism Europe Queen 2011”. Συνέχισε τις σπουδές της στον τομέα της δημοσιογραφίας στη σχολή ANT1 Media Lab, ενώ παράλληλα σπούδασε Ελληνικό πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το 2012, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της στη δημοσιογραφία, ξεκίνησε να εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1. Στην αρχή παρουσίαζε το δελτίο καιρού και αργότερα προστέθηκε στη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη. Τη σεζόν 2013-2014, ο Γιώργος Παπαδάκης την έχρισε συμπαρουσιάστρια στο πλευρό του, όπου έλεγε “Καλημέρα Ελλάδα” για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν. Τον Ιανουάριο του 2019 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ για την παρουσίαση της εκπομπής «Survivor Πανόραμα». Μετά τη διακοπή της εκπομπής τον Απρίλιο του 2019, εντάχθηκε στη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Ακραία Φαινόμενα» με παρουσιαστές τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Τάκη Χατζή. Τον Ιούλιο του 2019 αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ξεκινώντας την συνεργασία της με το διαδικτυακό κανάλι One Channel όπου παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή «One Line». Η συνέχεια την βρίσκει στο ενημερωτικό τμήμα του Mega Channel.

Το 2020 παρουσίασε μαζί με τον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη την ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στο Mega Channel. Το 2021 ξεκίνησε το δικό της γυναικείο ηλεκτρονικό περιοδικό με τίτλο “Her News” που αφορά τη σύγχρονη γυναίκα και το 2023 ανέλαβε την παρουσίαση της καλοκαιρινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» με τον Νικήτα Κορωνάκη. Εκτός από το δικό της site, έχει αναλάβει και το marketing της οικογενειακής της επιχείρησης, του οίκου μόδας “Atelier Rene” με σχεδιάστρια την μητέρα της, Κατερίνα Αντωνοπούλου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (Coach)

Ο τραγουδιστής Χρίστος Αντωνιάδης έχει συνδεθεί άρρηκτα με την δεκαετία του ‘90, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία και παραμένει αγαπημένος του κοινού όλα αυτά τα χρόνια με τις διαχρονικές επιτυχίες του. Τα πρώτα του ακούσματα στην μουσική τα είχε από τον παππού του. Ξεκίνησε μαθήματα μουσικής και φωνητικής σε ωδείο και ήταν θέμα χρόνου η ενασχόλησή του με την μουσική. Πολύ γρήγορα βρέθηκε να τραγουδάει σε μικρούς χώρους… Το 1990, βρέθηκε στην πίστα του Romeo. Το ταλέντο του και η διάδρασή του με τον κόσμο στην σκηνή δεν πέρασαν απαρατήρητα από τους δημιουργούς Τάκη Μπουγά και Πάνο Φαλάρα, που τον βοήθησαν να κάνει το ντεμπούτο του στην δισκογραφία. Η πρώτη του δισκογραφική επιτυχία ήταν το τραγούδι “Ποιος μπορεί;”, που ανέβασε τις μετοχές του στην αθηναϊκή νύχτα. Ακολούθησε η δεύτερη δισκογραφική δουλειά του με τον τίτλο “Ποιος;”. Από το δίσκο ξεπήδησαν οι μεγάλες επιτυχίες: “Μάγια“, “Ποιος κλαίει τώρα ποιος“, “Δεν είσαι εσύ” και “Αυτή τη Φορά” και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε χρυσός. Ακολούθησαν επιτυχημένες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας: Άννα Βίσση, Γιάννη Πουλόπουλο, Τόλη Βοσκόπουλο, Άντζελα Δημητρίου, Στέλιο Ρόκκο, Μαντώ, Δημήτρη Κόκοτα, Διονύση Σχοινά κ.α. Το 2009 ακολούθησε μια δεκαετία απομάκρυνσης από το τραγούδι και επανήλθε δυναμικά το 2018. Μέσα σ’ αυτή την δεκαετία ασχολήθηκε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας δική του εταιρεία με φωτοβολταϊκά, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Το 2022 κυκλοφόρησε το κομμάτι “Πέσαν οι γέφυρες” και άρχισε ξανά εμφανίσεις. Ο Χρίστος Αντωνιάδης είναι παντρεμένος με την Αφροδίτη Τσώνου και πριν δυο χρόνια απέκτησαν μαζί τα δίδυμα αγοράκια τους.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ (Διαγωνιζόμενος)

Μεγάλωσε στο νησί των Ιπποτών και από παιδί κατάλαβε ότι το θέατρο είναι μονόδρομος για εκείνον. Ο λόγος για τον “κακό” των ελληνικών σήριαλ, ηθοποιό και σκηνοθέτη, Μανώλη Κλωνάρη. Ο Μανώλης από μικρός συμμετείχε σε θεατρικές ομάδες στην Ρόδο, ώσπου στην ενηλικίωση του αποφάσισε να φύγει από το νησί του και να ασχοληθεί με την υποκριτική.To 2015 αποφοίτησε από το θέατρο Τέχνης “Κάρολος Κουν”. Τηλεοπτικά τον γνωρίσαμε στο «Μπρούσκο», ακολούθησε η «Γη της Ελιάς», στην συνέχεια “Το κόκκινο ποτάμι” και φέτος η συμμετοχή του στο “Γιατρό” στον Alpha. Όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχε και σε επιτυχημένες παραστάσεις με κυριότερες: «Η Αρχή του Αρχιμήδη» σε σκηνοθεσία Λ. Ταλιώτη, «Γκάμπυ» σε σκηνοθεσία Κ. Καραλή, «Σαλώμη» σε σκηνοθεσία Ν. Καραθάνου, και με πιο πρόσφατο το “42497” σε σκηνοθεσία του Γιώργου Καπουτζίδη. Το 2020 σκηνοθέτησε την παράσταση “Το σπίτι των επιθυμιών” της Sor Juana, ενώ το 2022 σκηνοθέτησε το έργο «Επικίνδυνη Στροφή» του Τ. Πρίσλεϊ στην σκηνή “ Αγγέλων Βήμα”.

ΖΩΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Coach)

Η Ζωή Παπαδοπούλου έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική, στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές με τον Μανώλη Ρασούλη, έχοντας στις αποσκευές της, σπουδές βυζαντινής μουσικής. Εκεί, συνάντησε το Δημήτρη Μητροπάνο ο οποίος της πρότεινε να κατέβει στην Αθήνα το 2002 για να συνεργαστεί μαζί του, όπως και έγινε. Και τότε, ήρθε η πρόταση της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία την «ανακάλυψε» μέσα από τη συνεργασία της με το Μητροπάνο. Η Χαρούλα την οδήγησε στον δρόμο της δισκογραφίας και έγινε η παραγωγός του πρώτου της άλμπουμ, στο οποίο τραγούδησε μαζί της ένα ντουέτο. Μετά το ντουέτο που έγινε επιτυχία «Αχ, και να σε είχα εδώ», του πρώτου δίσκου της γράφει και το ομότιτλο τραγούδι του επόμενου άλμπουμ, «Τατουάζ». Κατά την διάρκεια της καριέρας της, η Ζωή Παπαδοπούλου, βρέθηκε στο πλευρό πολλών και σπουδαίων καλλιτεχνών που λειτούργησαν και ως μέντορες για εκείνη: Χρήστος Νικολόπουλος, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δημήτρης Μητροπάνος, Δήμος Μούτσης, Γιώργος Κατσαρός, Γιάννης Πάριος, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Μακεδόνας, Δημήτρης Μπάσης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Πασχάλης Τερζής, Μιχάλης Χατζηγιάννης, κ.α. Το 2017 κυκλοφορεί τον τρίτο της δίσκο, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, με τον τίτλο «Να ’ρχεται η άνοιξη». Το 2022 συνεχίζει το μουσικό ταξίδι της, πραγματοποιώντας συναυλίες με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή. Από το Καλοκαίρι του 2023, μέχρι και σήμερα πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με ένα πρόγραμμα βασισμένο στα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου, με τον τίτλο «Η δικιά μου Χαρούλα».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος είναι ηθοποιός και όπως λέει ο ίδιος δεν χάνει ποτέ το κέφι του. Σχεδόν δυο δεκαετίες έχει συνεχή τηλεοπτική και θεατρική παρουσία και του αρέσει να πειραματίζεται συνεχώς με τους ρόλους του. Έφυγε από την πατρίδα του, την Λάρισα ως ερωτικός μετανάστης στην Αθήνα. Για ένα μεγάλο έρωτα βρέθηκε να περνά την πόρτα της σχολής του Εθνικού θεάτρου, όπου αποφοίτησε το 2002. Ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο, συμμετέχοντας στις παραστάσεις «Άντρες έτοιμοι για όλα» και «Η μικρή μας πόλη» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, ενώ ακολούθησαν κι άλλα θεατρικά έργα όπως «Ηρακλής», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και «Βόυτσεκ». Σταθμός στην καριέρα του θεωρείται και η συμμετοχή του στην παράσταση “2” του Δημήτρη Παπαϊωάννου το 2006. Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2005 στην σειρά «Σαν γλυκό του κουταλιού» έχοντας το ρόλο του Άλκη. Ακολούθησαν διάφορες συμμετοχές στις σειρές όπως «Μόνη εξ αμελείας» και «Amore Mio». Το κοινό τον αγάπησε στον ρόλο του Νικόλα Λύτρα στην σειρά «Τα Μυστικά της Εδέμ». Εκτοτε ακολούθησαν πολλές συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρες οπως «Το Νησί», «Πενήντα Πενήντα», «Κλεμμένα Όνειρα», «Οι Συμμαθητές», ενώ τις τελευταίες εβδομάδες τον απολαμβάνουμε στη σειρά “Ο πρώτος από εμάς”. Ο Κωνσταντίνος είναι πολυπράγμων, λατρεύει τα ταξίδια και δεν χάνει ποτέ την όρεξή του για ζωή. Ήταν ζευγάρι για 15 χρόνια με την ηθοποιό Φαίη Ξυλά και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον Πάρη.

DAPHNE LAWRENCE (Coach)

Η Daphne Lawrence, θεωρείται μια απο τις επιδραστικές καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς. Τραγουδάει στο πλευρό της Άννας Βίσση, τα τραγούδια της γνωρίζουν επιτυχία και σπάει ρεκόρ, με τα τραγούδια που γράφει και εμπιστεύεται σε συναδέλφους της, τραγουδιστές. Η Δάφνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική, ενώ στα πέντε της ξεκίνησε να κάνει μαθήματα πιάνου. Δώδεκα χρόνια αργότερα, έκανε την πρώτη της μουσική εμφάνιση, τραγουδώντας στις Blind Auditions του “The Voice”. Η εντυπωσιακή της φωνή δεν πέρασε απαρατήρητη και της έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Έκτοτε απομακρύνθηκε, χωρίς, όμως, να σταματήσει ούτε στιγμή να κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο: να τραγουδά και να γράφει μουσική. Παράλληλα με τη μουσική της κατάρτιση, επένδυσε και στο θέατρο, περνώντας στη σχολή Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, στην οποία φοιτά και μέχρι σήμερα. Μόνο που το τραγούδι ήταν και πάλι αυτό που την κέρδισε. Το όνομά της εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο, μέσω των covers που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube. Ένα εξ αυτών ήταν η διασκευή του “Sari”, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά από τον Sin Boy και την Rina. Μέχρι και σήμερα, το βίντεο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη προσωπική της επιτυχία, μιας και μετρά περισσότερες από 6 εκατομμύρια προβολές. Από το 2020 έχει κυκλοφορήσει ήδη οχτώ singles. Ανάμεσα σε αυτά, το “In Your Eyes”, το “Lust”, το “Παραλία” και το ‘Hot Sauce”, τα οποία έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες streams στο Spotify. Φυσικά μεγάλη αίσθηση έκανε με τη συμμετοχή της στο ντούετο με την Άννα Βίσση που έγινε το απόλυτο viral. Η Daphne Lawrence είναι μια από τους συνθέτες του τραγουδιού “Αμαρτίες” της Αναστασίας, μεγάλη επιτυχία με περισσότερες από 21 εκ. προβολές στο YouTube. Δεν είναι μόνο αυτό, καθώς εκείνη έχει υπογράψει κομμάτια της Tamta και της Κρυσταλλίας. Για δεύτερη σεζόν την απολαμβάνουμε στο Hotel Ermou μαζί με την Άννα Βίσση.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Θανάσης Πάτρας γεννήθηκε στη Δράμα. Είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός. Έως τα 19 του τον φώναζαν Θάνο και έτσι τον αποκαλούν ακόμη οι γονείς και οι κολλητοί φίλοι του στους Σοφάδες Καρδίτσας, όπου μεγάλωσε. Μικρός ήθελε να γίνει γιατρός, μα άλλαξε γνώμη αργότερα. Με την παρέα του αποφάσισαν να γίνουν όλοι πιλότοι μετά την προβολή της ταινίας «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, που τους επηρέασε βαθιά. Στο σχολείο ήταν καλός μαθητής και ως παιδί ήταν ιδιαίτερα ενεργητικός. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που επέστρεφε στο σπίτι του με σπασμένο κεφάλι ή… δόντια και χτυπημένα χέρια! Το 1994 ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε δημοσιογραφία στη σχολή του ΑΝΤ1 και το πρώτο που φρόντισε να μην διορθώσει ήταν η βαριά προφορά του. Στο βιογραφικό του σήμερα μετράει συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως τον Θέμο Αναστασιάδη, τον Βλάσση Μπονάτσο, τον Κώστα Χαρδαβέλλα, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο, την Έλντα Πανοπούλου τη Σοφία Βόσσου, τη Σοφία Αλιμπέρτη, και πολλούς άλλους. Μαζί με την Σοφία Αλιμπέρτη εγκαινίασαν στον Alpha την ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου με την εκπομπή “Αυτό μας Έλειπε”. Έμειναν μαζί δύο χρόνια, 2004-2006 και μετά συνέχισε μόνος του στο τιμόνι της εκπομπής, όταν η Σοφία Αλιμπέρτη “μετακόμισε” στον ΑΝΤ1 και ξαφνικά οι πρώην στενοί συνεργάτες, βρέθηκαν τηλεοπτικά ανταγωνιστές. Στον Alpha παρουσίασε επίσης την εκπομπή “Πάτρας Αλέ Ρετούρ”, ταξιδεύοντάς μας με το κέφι και το χιούμορ του σε ενδιαφέρουσες γωνιές της χώρας. Tο 2011 παρουσιάζει την καλοκαιρινή εκπομπή Εlatte μαζί με τη Νάντια Μπουλέ στον ΑΝΤ1. Στο ίδιο κανάλι το 2013 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή Fthis tv. Τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκεται στην παρέα της Ελεονώρας Μελέτη και την εκπομπή “Mega Καλημέρα”. Παράλληλα με την τηλεοπτική του καριέρα έχει ασχοληθεί με το ραδιόφωνο και τις διαφημίσεις.

ΦΑΙΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ (Coach)

Έρχεται με φόρα από το Βορρά και διαθέτει μία από τις πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Αν και έχει επιλέξει ως έδρα της την συμπρωτεύουσα, τα τραγούδια της θεωρούνται “ύμνοι” στα νυχτερινά μαγαζιά όλης της χώρας και κάθε φορά που ακούγονται γίνονται δεκτά με κύματα ενθουσιασμού. Η Φαίη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και η καταγωγή της είναι από το Κιλκίς. Από πολύ μικρή ήξερε ότι ο δρόμος που θα ακολουθήσει είναι αυτός του τραγουδιού και φρόντιζε να το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Ξεκίνησε πολύ νωρίς μουσικές σπουδές στην κιθάρα και στα είκοσι της χρόνια στάθηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό. Πολύ γρήγορα στο δρόμο της βρέθηκε ο γνωστός παραγωγός και στιχουργός Αργύρης Αράπης, ο οποίος την έχρισε μούσα του και την καθοδήγησε σε όλα της τα επαγγελματικά βήματα. Με αγάπη, προσπάθεια και σκληρή δουλειά, η Φαίη Ρουμπίνη ανεβαίνει όλο και ψηλότερα στην κορυφή της επιτυχίας. Τα τραγούδια της έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες και παίζονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς όλης της χώρας: “Τι θες να κάνω”, “Πες τι θα γίνει”, “Πού ξαπλώνεις που κοιμάσαι”, είναι μόνο κάποιες από τις επιτυχίες της. Η συμβουλή της για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν το δρόμο της μουσικής, είναι σκληρή δουλειά, πολλή μελέτη και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

ΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ (Διαγωνιζόμενη)

Η Δώρα Παντέλη είναι από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο δημοσιογραφικό χώρο. Είναι αθλητικογράφος, παρουσιάστρια και Κλινική Ψυχολόγος. Τα τελευταία χρόνια έκανε δυο δικά της προσωπικά ρεκόρ στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας: Στις 19 Μαΐου 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που περιέγραψε αγώνα στη Euroleague και στο Final Four. Επίσης το περσινό καλοκαίρι έγινε η πρώτη Ελληνίδα που περιέγραψε αγώνα του Mundobasket 2023. Στους λάτρεις του μπάσκετ δεν χρειάζονται συστάσεις. Παίκτρια με δεκαπενταετή παρουσία σε Ελλάδα, Αμερική όπως και την Εθνική Ελλάδος, έχει γνωρίσει την αναγνώριση για τις αθλητικές της ικανότητες. Ήδη από εκείνη την περίοδο της ζωής της, δεν είχε περάσει απαρατήρητο τόσο το επίπεδό της, όσο φυσικά και η εντυπωσιακή εξωτερική της εμφάνιση. Σπούδασε στην Αμερική προϊατρική κι έχει bachelor στην αγγλική φιλολογία και λογοτεχνία, το θέατρο, τις πολιτικές επιστήμες και έχει master στην κλινική ψυχολογία. Όσοι περίμεναν πως θα είναι άλλη μια όμορφη παρουσιάστρια αθλητικής εκπομπής, σίγουρα ξαφνιάστηκαν ευχάριστα από την παρουσία της στον τηλεοπτικό φακό. Η ίδια αναγνωρίζει πως η ανάλυση και η προπονητική άλλαξαν τον τρόπο που βλέπει το μπάσκετ και τη βοήθησαν να ξεχωρίσει. Η είσοδός της στην τηλεόραση προέκυψε μέσα από τη γνωριμία της με τον Γιώργο Συρίγο στον αέρα μιας εκπομπής. Ο ρόλος τον οποίο πήγε να καλύψει αρχικά, ήταν εκείνος της κοπέλας που θα διάβαζε ορισμένες κάρτες στην αρχή. Ωστόσο, οι γνώσεις, η στάση και οι ικανότητές της, έκαναν σύντομα τους συνεργάτες της, να της αναθέσουν τον σχολιασμό, τη συμμετοχή της στο σύνολο της εκπομπής και τις συνεντεύξεις. Σήμερα εκτός από αναλύτρια και παρουσιάστρια στη Novasports, συνεργάζεται με την Euroleague και το NBA. Παράλληλα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα έχουν ξεκινήσει μια σειρά κωμικών επεισοδίων στο youtube που γνωρίζει επίσης μεγάλη επιτυχία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Coach)

Ο Γιάννης Ξανθόπουλος διαθέτει μια από τις πιο χαρακτηριστικές και ώριμες φωνές νέων καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου, τα τελευταία χρόνια. Έγινε ευρέως γνωστός κερδίζοντας την πρώτη θέση στο talent show “Rising star” σε ηλικία μόλις 16 χρονών. Πέρα από τις φωνητικές ικανότητές του και τα μουσικά όργανα που παίζει, γράφει στίχους και μουσική. Κατάγεται από τον Πόντο και τα παιδικά του χρόνια τα έχει περάσει στο Μενίδι Αττικής. Μάλιστα λόγω της καταγωγής του, εκτός από λαϊκά τραγούδια, ο Γιάννης Ξανθόπουλος ερμηνεύει με μεγάλη ευκολία και ποντιακά. Μετά τη νίκη του στο “Rising Star”, παρά το νεαρό της ηλικίας του κατάφερε να χαράξει την δική του πορεία και να συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες και παράλληλα να κυκλοφορήσει τα δικά του τραγούδια. Ο Γιάννης Ξανθόπουλος είναι ιδιαίτερα δεμένος με τους γονείς και τα τρία αδέλφια του. Τον συγκινεί ο θαυμασμός τους και η στήριξή τους σε ότι κάνει. Τραγούδια που έχει αγαπήσει το κοινό είναι τα: “Ζήτημα ζωής”, “Και τι να κάνω”, “Εδώ που φτάσαμε”. Φέτος εμφανίζεται στο πλάι του Γιώργου Μαζωνάκη στη μουσική σκηνή “Φωταέριο”.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΟΥΤΖΑΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Γιώργος Αμούτζας είναι το νέο “αίμα” του ελληνικού θεάτρου που έκανε αίσθηση από τα πρώτα βήματα του στο χώρο της υποκριτικής. Η δημοφιλία του έγινε ακόμα πιο μεγάλη, μέσα από την συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά του Alpha “Σασμός”, όπου ως “Νικηφόρος” το κοινό κυριολεκτικά τον λάτρεψε. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997 ωστόσο η καταγωγή του, είναι από το χωριό Ίασμος στη Ροδόπη. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό (ιππασία, καρτ, αγώνες μοτοσυκλέτας), ο οποίος του δίδαξε από νωρίς τι θα πει πειθαρχία και να μάχεσαι για το στόχο σου. Στην ιππασία μάλιστα είχε βγει πανελληνιονίκης και είχε κερδίσει τους Βαλκανικούς Αγώνες το 2014, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Επίσης το 2023 βγήκε 2ος πρωταθλητής Ελλάδος, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ράλλυ χώματος. Μεγάλωσε μέσα σε μια καλλιτεχνική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του ίδρυσε την Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Ίασμος» με τον σπουδαίο ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο, που έμελλε να γίνει και νονός του. Ο πατέρας του (με καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «Δελλής») είναι δίπλα του από τα πρώτα του βήματα, ενώ αποτελεί και τον πιο αυστηρό κριτή του. Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πολύ επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως: “Θα Γίνει της Πολυκατοικίας” του ΣΚΑΪ, το “Κόκκινο Ποτάμι” του OPEN, αλλά και το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα” της κρατικής τηλεόρασης. Στο θέατρο συμμετείχε στις παραστάσεις ”Μικρή μας πόλη” του Γιάννη Κακλέα και το ”Σεξ Λεξικόν” του Σταύρου Σβήγκου, ενώ ανέβηκε και στην σκηνή της Επιδαύρου και του Ηρωδείου με τις παραστάσεις “Φιλοκτήτης” του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία της Marlene Kaminsky και το περσινό καλοκαίρι με την παράσταση “Οιδίπους Τύραννος” σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα. Του αρέσει να κάνει ταξίδια, και τα Σαββατοκύριακα, αν κάποιος τον ψάχνει, θα τον βρει σε κάποια πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού!

ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ (Coach)

Η Τάνια Μπρεάζου είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και εντυπωσιακές τραγουδίστριες της εγχώριας ποπ σκηνής. Δεν περνάει απαρατήρητη ούτε η φωνή της, αλλά ούτε η ενέργεια που δίνει σε κάθε performance της πάνω στην σκηνή.

Το κοινό την γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο “X-Factor” όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Αμέσως μετά κυκλοφόρησε το πρώτο της single με την Panik Records και ξεκίνησαν οι συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου όπως την Τάμτα, την Πάολα, τον Σάκη Ρουβά, τον Αντώνη Ρέμο. Φέτος βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου στη σκηνή του “Fantasia”. Μεγάλωσε στη Ρόδο, αλλά η καταγωγή της είναι από την Ρουμανία. Ο μπαμπάς της είναι μουσικός και έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι γεμάτο μελωδίες. Τραγουδάει από πέντε χρονών και ήξερε από τότε, ότι θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι. Αφού τελείωσε το σχολείο, πήρε υποτροφία από το Μελάνθειο Ωδείο Ρόδου και σπούδασε Βυζαντινή Μουσική, κάτι που την βοήθησε πολύ ώστε να “πλάσει¨ την φωνή της. Mετά τη συμμετοχή της στο talent show απέσπασε τις καλύτερες κριτικές για την φωνή της και την χαρακτήρισαν ανερχόμενη δύναμη στην εγχώρια ποπ σκηνή. Το 2020 συμμετείχε στο σόου μεταμφιέσεων “Your Face Sounds Familiar” κλέβοντας τις εντυπώσεις ενώ το Μάρτιο του 2021 αναδείχθηκε νικήτρια του “All Star YFSF” με την συγκινητική ερμηνεία της ως Celine Dion.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (Διαγωνιζόμενη)

Αγαπά τα social media, είναι επιχειρηματίας και μια full time μαμά! Έχει αποκτήσει μια σχέση οικειότητας με το κοινό με τις αστείες στιγμές που μοιράζεται στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον σύντροφό της Γιώργο Παπαδόπουλο. Οι δυο τους είναι ζευγάρι στην ζωή και πλέον ζευγάρι και στο Just the two of us! H Γαλάτεια μεγάλωσε στην Λεμεσό της Κύπρου και μικρή είχε ασχοληθεί με το θέατρο. Στην εφηβεία της υπήρξε ερωτευμένη με την φωνή του Γιώργου Παπαδόπουλου, όταν εκείνος ερμήνευε το soundtrack μιας δημοφιλούς κυπριακής σειράς. Η συνέχεια την βρίσκει στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε μαθηματικός. Εκεί σε μια νυχτερινή της έξοδο σε μαγαζί που τραγουδούσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μια ματιά ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η δική τους ιστορία αγάπης. Πολύ σύντομα απέκτησαν δύο παιδιά. Η Γαλάτεια έχει την δική της εταιρεία με παιδικά είδη, την οποία δημιούργησε όταν ήταν έγκυος στο δεύτερό της παιδί. Παράλληλα ασχολείται με το instagram και το Tik tok.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Coach)

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι τραγουδιστής με περισσότερα από 20 χρόνια καριέρας και πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Επιτυχίες χρυσές και πλατινένιες, ποιος εξάλλου δεν έχει τραγουδήσει το “Σώμα με σώμα”, “Σπασ’τα”, “Να περνάς”. Το ταλέντο του όμως δεν εξαντλείται εκεί αφού συνθέτει και γράφει στίχους. Πολλές μάλιστα επιτυχίες του, τις έχει εμπιστευτεί σε συναδέλφους του. Γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου κι από μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τη μουσική. Στην εφηβεία κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του μουσικό σχήμα που έφερε το όνομα «Εξ επαφής». Τέλη του 2003, αν και πολύ μικρός, μπήκε στην δισκογραφία κυκλοφορώντας στην Κύπρο το πρώτο του CD single με τον τίτλο «Βυθός». Το τραγούδι σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Γιάννη Χατζηγεωργίου έγινε η απόλυτη ραδιοφωνική επιτυχία και σε χρόνο ρεκόρ έγινε χρυσό.

Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο του 2004 του έγινε πρόταση να κάνει το opening στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο κατάμεστο στάδιο Γ.Σ.Π. στη Λευκωσία, ερμηνεύοντας μπροστά από 20.000 κόσμο την επιτυχία του «Σώσε με». Όπως ήταν αναμενόμενο, το 2007 μετακομίζει στην Αθήνα και το 2008 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο “Θάλασσες”. Ο δίσκος έγινε τέσσερις φορές πλατινένιος. Αυτή η πρωτόγνωρη επιτυχία επισφραγίστηκε με το γεγονός ότι άνοιξε και την μεγάλη συναυλία της Jennifer Lopez, στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Η συνέχεια είναι γνωστή, αφού κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους και περισσότερα από 20 cd singles. Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με τον Χρήστο Θηβαίο, τον Χρήστο Δάντη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, την Πάολα, την Καίτη Γαρμπή, την Νατάσα Θεοδωρίδου και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Δικά του τραγούδια έχει δώσει σε πολλούς συναδέλφους του ανάμεσά τους: Μελίνα Ασλανίδου, στην Τάμτα, στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην Έλενα Παπαρίζου, στον Πάνο Κιάμο, στον Νότη Σφακιανάκη, στην Νατάσα Θεοδωρίδου, Ελένη Φουρέιρα κ.α. Το 2017 υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής του “X-Factor”. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι, με τίτλο: “Ως εδώ”, από την Panik Records. Είναι ζευγάρι στη ζωή αλλά και στο J2US με την Γαλάτεια Βασιλειάδη και μαζί έχουν αποκτήσει δύο αγοράκια.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ (Διαγωνιζόμενος)

Ο Γιάννης Σεβδικαλής είναι παραολυμπιονίκης αθλητής στίβου. Ένα τραγικό συμβάν το 2012 του άλλαξε όλη τη ζωή, καθώς οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων του. Ο Γιάννης, άνθρωπος θετικός από τη φύση του, είδε αυτό το ατύχημα ως έναυσμα να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό που τόσο αγαπούσε. Το 2014 άρχισε την αθλητική του καριέρα στην κατηγορία T/F62 (αθλητές με ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο και στα δύο πόδια). Είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ δισκοβολίας και σφαιροβολίας στην κατηγορία του από το 2019, καθώς και του πανευρωπαϊκού ρεκόρ ακοντισμού στην ίδια κατηγορία. Το 2016, συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς του Ρίο με την ανδρική ομάδα σκυταλοδρομίας 4×100, κατακτώντας την 5η θέση. Το 2021, συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο στον δρόμο ταχύτητας ανδρών 400 μέτρων, όπου κατέκτησε την 5η θέση με χρόνο 52,51″, καταρρίπτοντας το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ του. Το 2016, σημείωσε μια σημαντική καλλιτεχνική επιτυχία όταν συμμετείχε ως μεταμοντέρνος Δίας στους Όρνιθες του Αριστοφάνη, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και παραγωγή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Τα χρόνια της αθλητικής του καριέρας έχει καταφέρει να σπάσει οκτώ παγκόσμια και ευρωπαϊκά ρεκόρ σε δισκοβολία, μήκος και σφαιροβολία. Είναι ζευγάρι στην ζωή και στη σκηνή του J2US με την Σοφία Κουρτίδου.

ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ (Coach)

Είναι πολυτάλαντη, πολύπλευρη προσωπικότητα και σήμα κατατεθέν της είναι τα εντυπωσιακά ατίθασα κόκκινα μαλλιά της. Ο λόγος για την Σοφία Κουρτίδου. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και η κλίση της στην μουσική φάνηκε από τα παιδικά της χρόνια, όπου παράλληλα με το σχολείο, έκανε σπουδές φωνητικής και κλασικής κιθάρας. Ωστόσο, εκτός από μουσική, έχει σπουδάσει Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και γνωρίζει και νοηματική. Στην αρχή της καριέρας της συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια με τον Αγάθωνα και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Το 2012 ήταν μια χρονιά ορόσημο για εκείνη, καθώς έκανε αίσθηση με την συμμετοχή της στο μιούζικαλ “Fame”. Έκτοτε κυκλοφόρησε πλειάδα τραγουδιών και συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, με τελευταία τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ “Φτηνά Τσιγάρα” στην εναλλακτική σκηνή, της Εθνικης Λυρικής Σκηνής. Την περίοδο της καραντίνας μάλιστα έκανε κάτι πρωτότυπο σκορπώντας χαρά στο κοινό της μέσα από τις διαδικτυακές της πλατφόρμες. Συγκεκριμένα με το μοναδικό της τρόπο, έγραφε τραγούδια που της ζητούσε ο κόσμος επί τόπου, χρησιμοποιώντας την τεχνική του live looping και σκόρπιζε απλόχερα χαρά. Η Σοφία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει και τηλεοπτική παρουσία. Συμμετείχε στην καθημερινή εκπομπή του Alpha “ΠΕΔΕΣ” και πριν λίγα χρόνια συμμετείχε και στην διαδραστική εκπομπή του Οpen “The Booth”. Πέρα από την “βελούδινη” φωνή της, ξεχωρίζει για το αστείρευτο χιούμορ της, για τις τοποθετήσεις της σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα αλλά και τις ακτιβιστικές της δράσεις. Η Σοφία Κουρτίδου μέσα στην πορεία των χρόνων, έχει κάνει κάτι μοναδικό και μας καλεί να αφουγκραστούμε τους συνανθρώπους μας με την καρδιά. Τα τραγούδια της είναι καθολικά προσβάσιμα σε όλους, μην αποκλείοντας καμία κοινωνική ομάδα. Κι αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος που έμαθε νοηματική. Στο τελευταίο της βιντεοκλιπ με τον τίτλο “Λόγια ήταν μόνο”, για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμμετείχε ένας κωφός χορευτής και την ίδια ώρα η ίδια έκανε απόδοση στη νοηματική. Επίσης πριν λίγα χρόνια έγινε ανάδοχη μητέρα της “Αλλού” μιας σκυλίτσας που εκπαιδεύτηκε ως σκύλος οδηγός. Στην προσωπική της ζωή τα δύο τελευταία χρόνια είναι ζευγάρι με τον παραολυμπιονίκη, Γιάννη Σεβδικαλή.

ΑΛΙΝΑ ΚΩΤΣΟΒΟΥΛΟΥ (Διαγωνιζόμενη)

Η αγαπημένη ηθοποιός, εδώ και τρεις σεζόν πρωταγωνιστεί στην δημοφιλή καθημερινή δραματική σειρά του Alpha “Σασμός”. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα κι από μικρή αγαπούσε κάθε μορφή τέχνης. Ξεκίνησε πιάνο στα πέντε της χρόνια με καθηγήτρια τη σύζυγο του αείμνηστου Φιλοκτήτη Οικονομίδη, μπαλέτο στα επτά της χρόνια και παράλληλα κλασικό τραγούδι με την Μαρία Θωμά. Η υποκριτική για εκείνη ήταν μονόδρομος. Σπούδασε στο Κέντρο Αρχαίου Δράματος με μέντορα την κορυφαία Ελληνίδα Ασπασία Παπαθανασίου. Έκανε μεταπτυχιακό στην υποκριτική με ειδίκευση στο Μουσικό Θέατρο στο Guildford School of Acting. Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά: “Πρόβα νυφικού”. Σειρές που πρωταγωνίστησε κι έκαναν αίσθηση ήταν οι: “Άγριες μέλισσες”, “Cartes Postal”, “Έλα στην θέση μου”, “Δικαίωση”, “Κούκλες”, “Λάκης ο Γλυκούλης” κι “Αν μ’ αγαπάς”. Στο σινεμά την έχουμε δει στο «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», και σε πολλές ταινίες μικρού μήκους. Η θεατρική της πορεία μετρά τριάντα χρόνια και σημαντικοί σταθμοί στην καριέρα της ήταν οι παραστάσεις: “ Η Μαρία πριν την Κάλλας”, “Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει”, “Ο Μπακαλόγατος”, “Μια μέλισσα τον Αύγουστο”, “Από έρωτα”, “Άνδρες με τα όλα τους”, “Λυσιστράτη”. Παράλληλα ασχολείται με τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων και τις διασκευές και μεταφράσεις θεατρικών κειμένων. Ήταν βοηθός σκηνοθέτη στο «Μια Ζωή την έχουμε» σε σκηνοθεσία Α. Καλογρίδη. Έχει δίπλωμα χοροθεραπείας και πρωτόγονης έκφρασης, ενώ έχει κάνει σεμινάρια Μάσκας με τον Tapa Sudana. Η Αλίνα λατρεύει τη ζωγραφική, αγαπά τη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής και κάνει εδώ και χρόνια ομαδική ψυχοθεραπεία. Έχει μια κόρη, τη Ναυσικά.

ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ (Coach)

Ο Πέτρος Ίμβριος είναι λαϊκός τραγουδιστής που έχει αφήσει το δικό του διαχρονικό αποτύπωμα στις πίστες της Αθήνας. Γεννήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Η αγάπη του για την μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία και στα 12 του χρόνια, έμαθε ακορντεόν. Στα 15 του ιδρύει το πρώτο του συγκρότημα με το όνομα «Γαλήνη» στο οποίο παίζει keyboards και τραγουδάει, αλλά δεν αμελεί ταυτόχρονα και την εκπαίδευσή του. Στα 18 του, τελειώνοντας το Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης, δίνει εξετάσεις και εισάγεται στο Οικονομικό τμήμα της Νομικής, στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, φοιτά στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, παρακολουθώντας μαθήματα κλασσικής και τζαζ αρμονίας τραγουδιού. Την ίδια περίοδο περίπου ξεκινάει και τις εμφανίσεις του στην Θεσσαλονίκη και η πορεία προς την επιτυχία, ήταν μονόδρομος! Το 1996 υπογράφει με τη δισκογραφική εταιρία BMG και κυκλοφορεί την πρώτο του CD με τίτλο “Ανατολικά φυσάει”. Την ίδια χρονιά μετακομίζει στην Αθήνα, όπου και μένει μέχρι σήμερα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες όπως οι: Τόλης Βοσκόπουλος, Γλυκερία, Βασίλης Καρράς, Πασχάλης Τερζής, Λευτέρης Πανταζής, Άννα Βίσση, Νίκος Καρβέλας, κ.ά. Τα τραγούδια του, τραγουδιούνται ασταμάτητα μέχρι και σήμερα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του να είναι τα: “Πρόσεχε τι κάνεις”, “Πάθη του Χριστού”, το “Χειροκροτήστε την”, αλλά και το “Αλίμονο”. Έχει κάνει τρεις γάμους και έχει αποκτήσει τρία παιδιά.