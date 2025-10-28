Ιζαμπέλλα Φούλοπ για τον σύζυγό της: «Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια – Βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια»

Enikos Newsroom

Media

ΦΟΥΛΟΠ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

H Ιζαμπέλλα Φούλοπ, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά εποχής «Porto Leone», ήταν καλεσμένη στο The 2 Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση λατρείας με τον σύζυγό της, Γιώργο Δερβίση, ενώ θυμήθηκε τη γνωριμία τους, ως παιδάκια, την πρόταση γάμου, τον γάμο, αλλά και στιγμές από το ταξίδι του μέλιτος.

«Σε λίγο καιρό έχουμε την πρώτη επέτειο γάμου με τον σύζυγό μου, παντρευτήκαμε παραμονή Πρωτοχρονιάς. Γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Γιώργο, γιατί οι παππούδες μας ήταν φίλοι και οι γονείς μας ήταν παιδικοί φίλοι όπως εμείς. Με τον Γιώργο κάναμε παρέα σαν παιδάκια, βρισκόμασταν στα οικογενειακά τραπέζια. Όταν συναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια προέκυψε ο έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος έκανε την πρώτη κίνηση», είπε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Δεν αγχώνομαι όταν είναι κλειστό το τηλέφωνο του Γιώργου, γιατί ξέρω ότι μπορεί να είναι σε κάποιον αγώνα ή σε προπόνηση. Με τον Γιώργο συγκατοικούσαμε ως ζευγάρι, η πρόταση γάμου έγινε μετά από 6 χρόνια στα γενέθλια μου. Πήγαμε ταξίδι του μέλιτος στη Τανζανία, επισκεφτήκαμε και τη Ζανζιβάρη, ήταν πολύ ωραία».

Στη συνέχεια, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αναφέρθηκε στην αντίδραση των γονιών της όταν τους ανακοίνωσε ότι θα ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Όταν τελείωσα τη Δραματική Σχολή βρήκα αμέσως δουλειά σε παιδική παράσταση, κάθε χρόνο έβρισκα δουλειά. Έχω σπουδάσει Κοινωνική Θεολογία, ήταν ο όρος της μαμάς μου για να μπορέσω να σπουδάσω υποκριτική».

