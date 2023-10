I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here: Πάρτι στο Twitter με τις πρώτες περιπέτειες των διασήμων

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here» με τις πρώτες περιπέτειες των διασήμων να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού στο X/ twitter.

Από τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης τόσο με τις αντιδράσεις του, όσο και με τον καβγά του με τον Τάσο Ξιαρχό.

Οι αγαπημένοι… του Twitter

Οι χρήστες των social media έδειξαν την προτίμησή τους τόσο στην Δήμητρα Αλεξανδράκη, όσο και την Emilia Vodos.

Για την Βόντος ήρθα #ImACelebrityGR pic.twitter.com/ldqlEYUeeR — Εμένα με λένε Όλγα Μαρκάτου διέσχισα (@OlgaMarkatou3) October 11, 2023

Όπως είναι φυσικό οι χρήστες σχολίασαν με χιούμορ όλα όσα συνέβησαν

#ImACelebrityGR περιμένω τη στιγμή που ο Γαρδέλης θα αρχίσει να απαγγέλλει ποίηση και αποσπάσματα θεατρικών έργων!!! pic.twitter.com/ryYclhRSMM — FGK (@FGKPARGA) October 11, 2023

Ας ξαναπώ πόσο υπέροχο δίδυμο παρουσιαστών είναι ο Λιανός με την Καλομοίρα! Τους πάει πολύ, το χαίρονται και το μεταφέρουν στο κοινό! #imacelebritygr pic.twitter.com/ucmYKXmPMM — photographylover🎯🌅 (@jimandr2) October 11, 2023

ΟΙ 14 CELEBRITIES ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΕΙΝΑΙ:

(με αλφαβητική σειρά)