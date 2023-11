I’m A Celebrity….Get Me Out Of Here: Χάος ανάμεσα σε Ηλιάδη-Καλίδη – ««Εσύ γαμ…σαι, γλύψε τον Χειμωνέτο»

Για μια ακόμα φορά έγινε χαμός στο ριάλιτι I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here του ΣΚΑΪ την Πέμπτη βράδυ. Ο Πάνος Καλίδης και η Αγγελική Ηλιάδη με τον Τάσο Ξιαρχό βρέθηκαν στο επίκεντρο της έντασης. Καθώς βρίσκονταν στη ζούγκλα του Αγίου Δομινίκου, αντάλλαξαν βαριές λέξεις και προκάλεσαν πανικό.

Η Αγγελική Ηλιάδη ξεκίνησε την ένταση, ερωτώντας εκνευρισμένη τον Πάνο Καλίδη αν γλύφει τον Χειμωνέτο από πάνω μέχρι κάτω. Ο Καλίδης, απαντώντας με το μικρόφωνο σε χέρι, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά η ένταση αυξήθηκε. Η Αγγελική συνέχισε να επικρίνει τον Καλίδη, λέγοντας πως έπρεπε να ντρέπεται και πως έχει χάσει κάθε αξιοπρέπειά του. Ο Τάσος Ξιαρχός επίσης μπήκε ανάμεσά τους, προσθέτοντας ότι ο Καλίδης του είχε πει πως να σώσουν εκείνον αντί για τον Χειμωνέτο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως καθ’ όλη τη διάρκεια της κόντρας, οι κάμερες του Celebrity δεν έδειχναν ούτε την Αγγελική Ηλιάδη ούτε τον Πάνο Καλίδη, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη μυστηριώδη ατμόσφαιρα στη σύγκρουση.