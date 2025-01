Golden Globes 2025: Φερνάντα Τόρες και Έντριεν Μπρόντι τα βραβεία Α γυναικείου και Α ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία

Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες βραβεύθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/1) με Χρυσή Σφαίρα α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο «I’m Still Here» στα βραβεία Golden Globes που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ.

Υποδύεται την Εουνίσε Πάιβα, σύζυγο πρώην βουλευτή που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, τη δεκαετία του 1970, η οποία αγωνίζεται να μάθει την αλήθεια.

Υποδυόμενη την δυναμική ακτιβίστρια του αντιδικτατορικού κινήματος στη Βραζιλία, η Φερνάντα Τόρες επικράτησε της Αντζελίνα Τζολί («Μαρία») και της Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»).

Αντίστοιχα, ο Έιντριεν Μπρόντι βραβεύθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία του στο «The Brutalist».

Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Ο 51χρονος Μπρόντι επικράτησε του Ρέιφ Φάινς («Το Κονκλάβιο») και του Τίμοθι Σαλαμέ («A Perfect Stranger»).

The winner of Best Male Actor – Motion Picture – Drama is Adrien Brody in The Brutalist! 🍿🎥 Congratulations! #GoldenGlobes pic.twitter.com/i6kU9Xc2cp

— Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025