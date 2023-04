Γκουρμέ τροφική δηλητηρίαση στο ισπανικό MasterChef: Τα πιάτα που έστειλαν 44 ανθρώπους στο νοσοκομείο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε το ισπανικό MasterChef, καθώς τουλάχιστον 44 άτομα φέρονται να έπαθαν τροφική δηλητηρίαση μετά τη δοκιμή τριών πιάτων που περιείχε το μενού του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Οι παίκτες του διαγωνισμού μαγειρικής έπρεπε να φτιάξουν ένα μενού για τους 120 εργαζόμενους του διάσημου ενυδρείου Oceanogràfic στη Βαλένθια, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του.

Λαβράκι, μύδια και ιαπωνικό cheesecake με φύκια ήταν μεταξύ των πιάτων που έφτιαξαν οι διαγωνιζόμενοι υπό την καθοδήγηση της δημοφιλούς Ισπανίδας σεφ, Rakel Cernicharo.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, τα πράγματα πήγαν πολύ λάθος, καθώς 44 άτομα που δοκίμασαν τα πιάτα έπαθαν τροφική δηλητηρίαση. Εργαζόμενη στο ενυδρείο, δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας στα κοινωνικά δίκτυα ότι «περισσότεροι από 70 άνθρωποι κατέληξαν άρρωστοι», ενώ πηγές από το Υπουργείο Υγείας που συμβουλεύτηκε η EL PAÍS ανέφεραν ότι τελικά ήταν 44.

More than 40 people are suspected to have been affected by food poisoning as part of a TV cooking show in Spain. https://t.co/KnLWpzUASA

— Food Safety News (@foodsafetynews) April 13, 2023