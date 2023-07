Γιώργος Λιανός για το Survivor All Star: «Κρίμα γιατί τα παιδιά θα χάσουν τη δουλειά τους»

Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό του “Survivor All Star”, ο Γιώργος Λιανός μίλησε για την φετινή του εμπειρία από το παιχνίδι, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια. Μάλιστα όπως δήλωσε στην κάμερα του “Καλοκαίρι #yes” όταν άκουσε πως θα γίνει το “Survivor All Star”, τον έπιασε πονοκέφαλος.

«Όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα γίνει All Star με έπιασε πονοκέφαλος. Φέτος ήταν δύσκολα στο Survivor γιατί οι παίκτες είναι έμπειροι. Λυσσάξατε όλοι φέτος να μαθαίνετε spoiler, όλοι έχετε άκρες στο νησί. Με τους ντόπιους δεν μιλάτε, με τους Έλληνες μιλάτε, αλλά τέλος πάντων. Κρίμα γιατί τα παιδιά θα χάσουν τη δουλειά τους. Όχι μωρέ κοίτα και η παραγωγή δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, έχει καταλάβει από πού είναι τα spoiler, αλλά δείχνει μια ανοχή, γιατί αυτό το πράγμα δεν σταματάει. Όσο εσείς παίρνετε τηλέφωνα, κάποιος θα βρεθεί να απαντήσει» ανέφερε αρχικά.

Για τον ημιτελικό και τον τελικό του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, εξήγησε: «Σήμερα είναι ο ημιτελικό του Survivor, αύριο ο τελικός. Σήμερα θα μάθουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού, που θα κλείσουν οι γραμμές με το που ξεκινήσει το live και θα μάθουμε την τριάδα. Από την τριάδα στο τέλος της βραδιάς θα φθάσουμε στην δυάδα. Και αύριο είναι ο μεγάλος τελικός, για να δούμε ποιος ή ποια θα επικρατήσει. Εύχομαι να κερδίσει αυτός που θα έχει την μεγαλύτερη στήριξη».

«”Voice” απ’ ότι ξέρω δεν θα γίνει φέτος, δεν θα ενεργοποιηθεί τουλάχιστον στο πρώτο μισό της σεζόν. Απ’ ότι έχω ακούσει, δεν έχω και κάποια σίγουρη ενημέρωση. Δεν έχω καμία πρόταση για πρωινή εκπομπή. Δεν θα είμαι στο πλευρό της Φαίης Σκορδά. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση για το “I am celebrity, get me out of here”» είπε στο τέλος για τα επαγγελματικά του σχέδια.