Φρίξος Δρακοντίδης: «Χρόνο με τον χρόνο η τηλεόραση φθίνει» – Η αιχμηρή αναφορά στα σχόλια του διαδικτύου

Στην πορεία της ελληνικής τηλεόρασης, την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο, αλλά και τα όρια της δημόσιας έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε ο Φρίξος Δρακοντίδης, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/10) καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος εξήγησε γιατί αρκετοί από τους ανθρώπους που φιλοξενεί στις διαδικτυακές του εκπομπές αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση να μιλήσουν ανοιχτά σε σχέση με μια τηλεοπτική συνέντευξη. Όπως σημείωσε, υπάρχει η αντίληψη ότι το διαδίκτυο προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και λιγότερους περιορισμούς.

«Αν και είμαστε σε τηλεοπτική εκπομπή, η οποία είναι πολύ πετυχημένη και από τις τελευταίες που κάνουν πολύ υψηλά νούμερα στην ελληνική τηλεόραση, όλο το υπόλοιπο σκηνικό αρχίζει και καταρρέει. Χρόνο με τον χρόνο η τηλεόραση φθίνει. Εμείς το βλέπουμε αυτό στο δημοσιογραφικό κομμάτι», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην αίσθηση που έχουν αρκετοί συνομιλητές του ότι η τηλεόραση επιβάλλει περισσότερους περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και όσα μπορούν να ειπωθούν δημόσια.

«Επίσης υπάρχει ένας κορεσμός. Υπάρχει και η εντύπωση ότι στην τηλεόραση είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα. Όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Δεν μπορείς να πεις αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Και ότι αν το πεις θα σε κόψουν ενώ σε αντίθεση με το διαδίκτυο θα το αφήσουν ελεύθερο», σημείωσε.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε, ωστόσο, και στην αρνητική πλευρά της διαδικτυακής επικοινωνίας, εστιάζοντας στο περιεχόμενο των σχολίων που δημοσιεύονται κάτω από τις εκπομπές του.

«Το βλέπω από τις εκπομπές τις δικές μου στα σχόλια κάτω. Τα οποία σχόλια είναι απαράδεκτα. Είναι για φυλακή! Να σου πω την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.