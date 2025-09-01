Φιλοποίμην Φίνος: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο «Πατριάρχης του Ελληνικού Κινηματογράφου» – Η ανάρτηση της Finos Film

Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννήθηκε ο Φιλοποίμην Φίνος, ένας από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους Έλληνες παραγωγούς κινηματογράφου. Με αφορμή την σημερινή ημέρα (1/9), η «Finos Film» έκανε μία ανάρτηση-αφιέρωμα στα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον αείμνηστο επιχειρηματία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φιλοποίμην Φίνος το 1943 ίδρυσε την «Finos Film», η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο την χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και πολλές από τις ταινίες της προβάλλονται με μεγάλη επιτυχία μέχρι και σήμερα.

Επτά χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο «Πατριάρχης του Ελληνικού Κινηματογράφου» το 1970 τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος για την προσφορά του στην έβδομη τέχνη στην Ελλάδα.

Η «Finos Film» στην ανάρτησή της για τον Φιλοποίμενα Φίνο ανέτρεξε σε εκείνη την βραδιά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

Στη λεζάντα του post της, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών έγραψε: «Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννιέται στην Τιθορέα Φθιώτιδας ο άνθρωπος που θα άλλαζε το ελληνικό σινεμά για πάντα. Ο Φιλοποίμην Φίνος, από μικρός μαγεμένος με την τεχνολογία και την κινούμενη εικόνα, σπούδασε νομικά και εν συνεχεία έκανε αυτό που όριζε η καρδιά του.

Ύστερα από μια ξέφρενη πορεία τριάντα ετών, το 1970, τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος για την αδιάκοπη και ουσιαστική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας στο ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας.

Ήταν μια συμβολική αλλά και απολύτως δίκαιη αναγνώριση του έργου ενός ανθρώπου που δεν έμεινε απλώς παραγωγός – αλλά έγινε θεμέλιος λίθος του ποιοτικού εμπορικού κινηματογράφου στη χώρα. Ο Φίνος, με το όραμά του, την τόλμη του και την επιμονή του, έθεσε τις βάσεις για μια εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία που μπορούσε να σταθεί αυτόνομα, να παράγει υψηλού επιπέδου έργα και να κερδίζει την αγάπη του κοινού.

Η βράβευση αυτή δεν ήταν μόνο τιμή προς τον ίδιο, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους του ελληνικού σινεμά που εργάστηκαν πλάι του, δημιουργώντας μια χρυσή εποχή που έμεινε ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων».