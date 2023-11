Χαμός στο I’m a Celebrity…Get me out of here: Ογκουνσότο-Βαμβακούλας πιάστηκαν στα χέρια – «Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει»

Σε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό βρέθηκαν οι συμμετέχοντες του τηλεοπτικού ριάλιτι I’m a Celebrity…Get me out of here στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη το βράδυ (29/11).

Ο Πάτρικ Ογκουνσότο και ο Νίκος Βαμβακούλας αντάλλαξαν ακραίους και προκλητικούς χαρακτηρισμούς, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου και οι δύο συμμετέχοντες να πιαστούν στα χέρια.

«Όταν μπαίνω μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει ο Βαμβακούλας. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις, το ίδιο είσαι κι εσύ», είπε αρχικά ο Πάτρικ Ογκουνσότο στον Τάσο Ξιαρχό, με τον οποίο είχε μία διαφωνία ως προς τη συμπεριφορά του στο Celebrity.

«Εγώ είμαι αληθινός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος με θέλει εμένα και θα το καταλάβετε όταν πάμε στην Ελλάδα», συμπλήρωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

«Ποιος νοιάζεται ρε; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει, πλάκα μου κάνεις; Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει», του απάντησε ο Νίκος Βαμβακούλας, ανάβοντας τη σπίθα που εξόργισε τον Πάτρικ Ογκουνσότο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη όρμισε αμέσως προς το μέρος του συμπαίκτη του και χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιώργου Χειμωνέτου και του Νίκου Αναδιώτη για να τους χωρίσει.

«Δεν θα λες ποτέ για την οικογένειά μου! Δεν θα μιλάς καθόλου! Δεν θέλω να ξαναπείς αυτή τη λέξη!», του είπε εξοργισμένος ο Πάτρικ Ογκουνσότο, πυροδοτώντας την ατμόσφαιρα στο I’m a Celebrity…Get me out of here.