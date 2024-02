BAFTA 2024: H εμφάνιση – έκπληξη του Μάικλ Τζ. Φοξ – Δακρυσμένοι οι θεατές – Δείτε βίντεο

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ έκανε μία εμφάνιση-έκπληξη στην σκηνή των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA. Τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός δίνει μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό.

Ο 62χρονος ηθοποιός βγήκε στη σκηνή με αναπηρικό καροτσάκι αλλά επέμεινε να σταθεί στο βάθρο για να δώσει το βραβείο στο Oppenheimer του Christopher Nolan. Ηθοποιοί τον υποδέχθηκαν όρθιοι, χειροκροτώντας, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δημοσιεύουν ότι δάκρυσαν βλέποντάς τον στη σκηνή.

Νωρίτερα παρουσιάζοντας τον διάσημο ηθοποιό στη σκηνή του Royal Festival Hall, ο οικοδεσπότης Ντέιβιντ Τένναντ (David Tennant) τον περιέγραψε ως έναν «αληθινό θρύλο του κινηματογράφου».

«Πέντε ταινίες είναι υποψήφιες σε αυτή την κατηγορία και οι πέντε έχουν κάτι κοινό. Είναι το καλύτερο από αυτό που κάνουμε. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή από πού είσαι, αυτές οι ταινίες μπορούν να μας φέρουν κοντά», είπε συγκινημένος ο Μάικλ Τζ. Φοξ στη σκηνή.

«Υπάρχει λόγος που λένε ότι οι ταινίες είναι μαγικές, γιατί οι ταινίες μπορούν να σου αλλάξουν τη μέρα. Μπορούν να σου αλλάξουν τις προοπτικές σου και μερικές φορές ακόμη και τη ζωή σου», συνέχισε.

Σύμφωνα με το BBC, η ταινία «Still: A Michael J. Fox Movie» η οποία αφηγείται την ιστορία της ζωής του σε πρώτο πρόσωπο ήταν υποψήφια στη κατηγορία για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ, αλλά το βραβείο απέσπασε το «20 Days In Mariupol».

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ διαγνώστηκε τη δεκαετία του 1990 και σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις. Ίδρυσε το Michael J Fox Foundation for Parkinson’s Research το 2000. Σύμφωνα με το CBS News, το Ίδρυμα έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,58 δισ. £.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να αντιδράσουν στην εμφάνιση του Fox στο X, πρώην Twitter.

i was in tears the moment Michael J Fox came on the stage 😥😥😥

Ah man, this world could do with less anger and hatred, and more Michael J Fox’s 😎 pic.twitter.com/YB9TK79vD2

— Kris 😎⚽️⚾️🏈🏏🏀🏆🇧🇧 (@bajankris) February 18, 2024