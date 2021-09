Ανδρέας Μπάρκουλης: Ο γιος του μπαίνει στο «Just The 2 Of Us»

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης έγραψε ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο γιος του Νίκος φαίνεται πως ετοιμάζεται να δοκιμάσει την καλλιτεχνική του φλέβα, συμμετέχοντας στο Just The 2 Of Us, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Νίκος Κοκλώνης κάνει την έκπληξη φέρνοντας στη σκηνή τον Νίκο Μπάρκουλη έχοντας ως κόουτς της Εβελίνα Νικολίζα, η οποία εμφανίζεται στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού “Καλύτερα δε γίνεται”.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Espresso, άλλο ένα πρόσωπο που θα λάβει μέρος στο J2US είναι η Ελένη Βουλγαράκη, συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου.

Όσον αφορά στα ζευγάρια έκπληξη, ένα από αυτά είναι ο Χάρης Βαρθακούρης που θα τραγουδά έχοντας στο πλευρό του την περσινή νικήτρια του Big Brother, Άννα Μαρία Ψυχαράκη.

Νίκος Μπάρκουλης: Δεν είμαι πια ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, έφτιαξα το δικό μου όνομα

Ο Νίκος Μπάρκουλης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από παράφραση δήλωσής του στο Tik Tok σχετικά με τον πατέρα του. O γιος του θρυλικού Ανδρέα Μπάρκουλη είχε αναφερθεί σε ένα challenge του Tik Tok στον πατέρα του και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά τον θάνατό του.

“Πάντα θα μου λείπει, πάντα θα είναι κομμάτι μου. Σκέφτομαι για κάθε μου κίνηση ‘θα ήταν περήφανος για αυτό;’. Αλλά στην τελική μετά σκέφτομαι ‘πατέρας σου ήταν, πάντα θα είναι περήφανος’ και προχωράω” είχε πει.

Παράλληλα, είχε προσθέσει: “Μέχρι τα 18 μου ένιωθα ότι πρέπει να προστατέψω το όνομά μου ό,τι και να γίνει, μέχρι που με το tik tok άρχισα να φτιάχνω ένα δικό μου όνομα. Δεν είμαι πια ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, είμαι ο Νίκος Μπάρκουλης. Άλλο Αντρέας, άλλο Νίκος”.

Όσον αφορά στην παράφραση της δήλωσής του, σύμφωνα με το trend της δημοφιλούς πλατφόρμας ο Νίκος Μπάρκουλης έπρεπε να δώσει το χέρι του στο άτομο που του κατέστρεψε τη ζωή, με τον ίδιο να επιλέγει τον πατέρα του, αναφερόμενος φυσικά στο γεγονός ότι “έφυγε” πολύ νωρίς και δεν πρόλαβε να τον χαρεί.

Αμέσως, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα τα οποία έγραφαν ότι ο Ανδρέας Μπάρκουλης κατέστρεψε τη ζωή του γιου του.