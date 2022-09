Ο Wolverine επιστρέφει στο Deadpool 3-Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς «εξηγούν» το σενάριο

Δεν πρόκειται για φάρσα. Ο Wolverine του Χιου Τζάκμαν επιστρέφει στο Deadpool 3. Όπως ανακοίνωσε ο Ράιαν Ρέινολντς, ο Αυστραλός ηθοποιός θα παίξει για μια τελευταία φορά τον ρόλο του λατρεμένου X-Men για την τρίτη ταινία του Deadpool..

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον social media του Ράιαν Ρέινολντς με ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας του Deadpool 3. Ο αγαπημένος ηθοποιός εξήγησε ότι χρειαζόταν κάτι μεγάλο για την πρώτη ταινία της σειράς στο σύμπαν του MCU της Disney και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα καλύτερο από το να επιστρέψει ο Χιου Τζάκμαν ως Wolverine.

Στο βίντεο, εκείνη τη στιγμή ο Χιου Τζάκμαν περνούσε χαλαρός πίσω από τον καναπέ που καθόταν ο «Deadpool», επιβεβαιώνοντας την μεγάλη επιστροφή του.

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση για την επιστροφή του Wolverine στο Deadpool 3

O Χιου Τζάκμαν και o Ράιαν Ρέινολντς «εξηγούν» το σενάριο της ταινίας Deadpool 3

Το βίντεο της ανακοίνωσης για το Deadpool 3 «έριξε» το ίντερνετ και λίγες ώρες αργότερα, ο Χιου Τζάκμαν και o Ράιαν Ρέινολντς δημοσίευσαν ένα νέο βίντεο στο οποίο εξηγούν το σενάριο της ταινίας και πως ακριβώς θα επιστρέψει ο Wolverine, ο οποίος πέθανε στην ταινία «Logan».

Όμως ως γνωστό τρολ του διαδικτύου, ο Ράιαν Ρέινολντς έβαλε πάνω από τα λόγια τους το τραγούδι «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham, με αποτέλεσμα να μην ακούγεται τίποτα.