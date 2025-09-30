Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 30/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Νίκος Χατζηνικολάου Realfm

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

Παρθενογένεση: Οι γυναίκες ίσως να είναι πιο κοντά στο να κάνουν παιδιά χωρίς τη συμμετοχή ανδρών – Ποια ηθικά διλήμματα πρ...

ΗΠΑ: Δασμούς 10% στις εισαγωγές ξυλείας υπέγραψε ο Τραμπ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα συζητηθεί για το φορολογικό νομοσχέδιο και τα ενοίκια

Το FBI προειδοποιεί: Όλοι οι χρήστες smartphone πρέπει να σταματήσουν αυτές τις κλήσεις – «Κινδυνεύουν τα χρήματά σας»

Γυναίκα που αγνόησε προειδοποίηση μέντιουμ και κατέληξε με μεταλλική πλάκα στο κεφάλι της
περισσότερα
11:06 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (29/9): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time τη Δευτέρα (29/9)....
08:56 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Η Γη της Ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο. Η άφιξη του ...
21:06 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Δικαστής: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έφτασε

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρ...
18:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Μαρίνα Ασλάνογλου: Η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει εκδίκηση, τέλος

Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης