Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 11/12/2025
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
55 λεπτά πριν
LIVE – Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ο «Φραπές» – «Ξεφτιλίζομαι σαν τον κάθε εγκληματία – Ό,τι γνωρίζω θα το καταθέσω στη δικαιοσύνη»
1 ώρα πριν
Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ανιψιός και επιχειρηματίας για τη δολοφονία στο κάμπινγκ – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος
2 ώρες πριν
«Κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»: Σάλος στην Ολλανδία με την AI διαφήμιση των McDonald’s – Την απέσυραν μετά τις αντιδράσεις
3 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε μοναδική τοιχογραφία του «Καλού Ποιμένα Ιησού» – Εντοπίστηκε σε έναν καλοδιατηρημένο υπόγειο τάφο
2 ώρες πριν
Βγήκαν δύο ραντεβού και τώρα της ζητάει τα χρήματα που έδωσε στο εστιατόριο – «Πιστεύει πως του χρωστάω επειδή τον απέρριψα»
5 λεπτά πριν
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Από τους 8 άνδρες οι 6 με χώρισαν – Η φύση με έκανε asexual και αυτό με προστάτευσε
19 λεπτά πριν