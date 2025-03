Adolescence: Η σειρά του Netflix για την εφηβική βία και τον μισογυνισμό που καθήλωσε κοινό και κριτικούς – Η σκηνή που συγκλονίζει

Δεν λέει να κοπάσει ο ντόρος που έχει προκαλέσει η σειρά Adolescence του Netflix, που καθήλωσε κοινό και κριτικούς από την προβολή του πρώτου κιόλας επεισοδίου της.

Το πρωτότυπο σενάριο, αλλά και η διαφορετική σκηνοθετική ματιά, καθώς οι σκηνές τραβήχτηκαν με μονοκάμερο και μια λήψη, είναι τα βασικά στοιχεία που έκαναν τη σειρά να ξεχωρίσει και να αποτελεί talk of the town, καθώς έφτασε να συζητηθεί ακόμη και στη βρετανικό κοινοβούλιο.

Τα incels και τα κωδικοποιημένα μηνύματα

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία ενός 13χρονου αγοριού, του Τζέιμι Μίλερ, που υποδύεται ο Όουεν Κούπερ, ο οποίος συλλαμβάνεται για τη δολοφονία μιας κοπέλας στο σχολείο του, αφού επηρεάστηκε από περιεχόμενο που διαδίδει τον μισογυνισμό και τις ιδέες των incels στο διαδίκτυο. Το Incel είναι ένας όρος που σχετίζεται με μια κυρίως διαδικτυακή υποκουλτούρα ανθρώπων, που αυτοπροσδιορίζονται ως ανίκανοι να βρουν έναν ρομαντικό ή σεξουαλικό σύντροφο παρά το γεγονός ότι το επιθυμούν, και που μπορεί να κατηγορήσουν, να αντικειμενοποιήσουν και να υποτιμήσουν γυναίκες και κορίτσια ως αποτέλεσμα.

Από φασόλια μέχρι κεράσια, πολύχρωμες καρδιές και πρόσωπα κλόουν, τα emojis μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά στην πραγματικότητα κρύβουν ένα μυστικό κώδικα που δεν θα αναγνωρίζατε εύκολα.

Ο κώδικας πίσω από τα emojis

Σύμφωνα με τη σειρά, οι έφηβοι χρησιμοποιούν αυτά τα emojis για να επικοινωνούν τις πεποιθήσεις τους, όπως για παράδειγμα το κόκκινο χάπι που υποδηλώνει το να «δει κανείς την αλήθεια» στον λεγόμενο «ανδρικό κόσμο» (manosphere). Η «ανδρική σφαίρα» αποτελεί μια συλλογή από influencers και δημιουργούς περιεχομένου που προωθούν μισογυνιστικές και σεξιστικές ιδέες.

To emoji incel

Αρκετά τηλεφωνικά emojis έχουν χρησιμοποιηθεί από τους incels ως ένδειξη της ιδεολογικής τους πίστης. Σε ένα άρθρο για το The Conversation, ο Δρ. Ρόμπερτ Λόσον, ειδικός στην κοινωνιογλωσσολογία από το Birmingham City University του Ηνωμένου Βασιλείου, εξηγεί πώς το emoji του χαπιού έχει υιοθετηθεί από το κίνημα.

«Το cyberpunk blockbuster The Matrix είναι η πηγή ενός βασικού συμβόλου στην ανδρόσφαιρα – το κόκκινο χάπι», είπε. Στην ταινία, οι χαρακτήρες παίρνουν το κόκκινο χάπι για να δουν την «αλήθεια» και να δουν πώς λειτουργούν οι ψευδαισθήσεις του Matrix γύρω τους.

Όσον αφορά την ανδρόσφαιρα, ο Δρ. Λόσον είπε ότι οι άνδρες που λένε ότι έχουν πάρει το «κόκκινο χάπι» διακηρύσσουν ότι «βλέπουν τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, κατανοώντας τη λεγόμενη “πραγματική” φύση της συμπεριφοράς των γυναικών και των προτιμήσεων των ραντεβού».

Στο δράμα του Netflix, ο δυναμίτης αντιπροσωπεύει το «εκρηκτικό κόκκινο χάπι», που σημαίνει ότι κάποιος είναι incel, ενώ το emoji «100» αναφέρεται στον «κανόνα 80 προς 20». O χαρακτήρας της σειράς «Άνταμ», εξηγεί ότι η θεωρία σημαίνει ότι το 80% των γυναικών έλκεται από μόλις το 20% των ανδρών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να «ξεγελάσεις» τις γυναίκες, «γιατί ποτέ δεν θα τις καταφέρεις με φυσιολογικό τρόπο».

Το emoji με τα φασόλια ή τον καφέ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποκαλέσετε κάποιον ή να αυτοπροσδιοριστείτε ως incel.

Τα emojis για ναρκωτικά

Υπάρχουν επίσης emojis που χρησιμοποιούνται για να συζητήσουν τη λήψη ή την πώληση παράνομων ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ένα emoji με άλογο θα μπορούσε να αναφέρεται στην κεταμίνη, ένα ναρκωτικό που χρησιμοποιείται ως ηρεμιστικό στα άλογα, ενώ ένας εξωγήινος, μια μάσκα δαίμονα, ένας εισβολέας του διαστήματος ή ένα κρανίο με σταυρωτά οστά θα μπορούσε να είναι ένα νεύμα για το MDMA.

the kid in #adolescence explaining what all the different heart colours mean…like i feel old omds 😭 pic.twitter.com/FUozapcdny — kudus pr manager 🇬🇭 (@kimkimdaya) March 16, 2025



Η κοκαΐνη θα μπορούσε επίσης να συμβολίζεται με μια νιφάδα χιονιού, έναν χιονάνθρωπο ή ένα φουσκωτό ψάρι/ψάρι, και το NOS (αέριο από φιάλη) με ένα μπαλόνι. Ο κρύσταλλος, το χάπι, η σύριγγα ή το σύννεφο μπορεί επίσης να αναφέρεται στον τύπο του ναρκωτικού.

Η κάνναβη συνδέεται με δεκάδες άλλα, από ζώα όπως τα σκυλιά και τρόφιμα όπως το κέικ, το παγωτό, τα λεμόνια και τα σταφύλια μέχρι φυτά όπως το φύλλο σφενδάμου, το τετράφυλλο τριφύλλι ή γενικά δέντρα/φύλλα.

Εν τω μεταξύ, το emoji plug, παραπέμπει σε ένα «βύσμα» όπως σε έναν έμπορο ναρκωτικών, όπως και η μπάλα μπιλιάρδου με τον αριθμό οκτώ.

Χρωματιστές καρδιές

Το emoji καρδιάς μπορεί να μην είναι τόσο αθώο, ανάλογα με το πλαίσιο. Στην σειρά «Adolescence», ο «Άνταμ» λέει: «Το κόκκινο [emoji καρδιάς] σημαίνει αγάπη, το μοβ ξαναμμένος, το κίτρινο “ενδιαφέρομαι, ενδιαφέρεσαι;”, το ροζ “ενδιαφέρομαι αλλά όχι για σεξ”, το πορτοκαλί “θα είσαι μια χαρά”».

Sexting emojis

Υπάρχουν ακόμη και emojis που έχουν κρυφές σεξουαλικές έννοιες, από μελιτζάνες και άλλα emojis με φαλλικό σχήμα που συμβολίζουν ένα πέος. Το ροδάκινο, τα κεράσια και οι σταγόνες νερού είναι επίσης γνωστό ότι χρησιμοποιούνται στο sexting.

Σύμφωνα με τον Bark, το «ζαλισμένο πρόσωπο» μπορεί να σημαίνει είτε μέθη είτε σεξουαλική διέγερση, ενώ το υπερθερμαινόμενο κόκκινο πρόσωπο μπορεί να σημαίνει «καυτό» με σεξουαλικό τρόπο.

Το emoji με τα μάτια θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν συζητείται η ανταλλαγή γυμνών εικόνων, ενώ η γλώσσα μπορεί να παραπέμπει σε σεξουαλική δραστηριότητα όπως το στοματικό σεξ.

Τι να κάνετε αν βρείτε ένα ανησυχητικό emoji στο τηλέφωνο του παιδιού σας

Η Έλεν Σνάιντερ, Διοικητής του Τμήματος Ανθρώπινης Εκμετάλλευσης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, δήλωσε ότι τα emojis και τα ακρωνύμια χρησιμοποιούνται συνήθως από τα παιδιά και τους νέους σε περιπτώσεις «αβλαβούς διασκέδασης», αλλά μπορεί να είναι ανησυχητικά όταν χρησιμοποιούνται με διπλό νόημα.

Είπε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, emojis όπως το πρόσωπο του διαβόλου «θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι το παιδί σας εμπλέκεται σε σεξουαλική δραστηριότητα στο διαδίκτυο».

Η Σνάιντερ δήλωσε ότι η ανοιχτή συζήτηση είναι η «καλύτερη άμυνα που μπορείτε να έχετε». Ο γονικός έλεγχος στα iPhones και το Android είναι δυνατός μέσω του Screen Time για τον αποκλεισμό ορισμένων εφαρμογών ή της εφαρμογής Family Link.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τον περιορισμό των μικρών παιδιών σε 60 λεπτά χρόνου οθόνης κάθε μέρα.

«Παρακολουθούμε τη σειρά στο σπίτι»

«Παρακολουθούμε το Adolescence στο σπίτι με τα παιδιά μας, έχω ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, είναι πάρα πάρα πολύ καλό», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη.

«Αυτή η βία που ασκούν νέοι άνδρες, επηρεασμένοι από όσα βλέπουν Online είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, είναι απεχθές. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τοποθετούμε ειδικούς για τον βιασμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις σε κάθε αστυνομική δύναμη που εργάζεται στις κλήσεις άμεσης βοήθειας. Αλλά αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα κουλτούρας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό για όλη τη Βουλή να αντιμετωπίσουμε αυτό το αναδυόμενο πρόβλημα που ολοένα και μεγαλώνει», συνέχισε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BBC News UK (@bbcnewsuk)

Η σκηνή που συγκλονίζει

Εκτός των άλλων, η σειρά ξεχωρίζει και για το πολύ καλό casting της με τον ρόλο του πατέρα του 13χρονου Τζέιμι να ερμηνεύει ο Βρετανός ηθοποιός, Στίβεν Γκράχαμ, που άθελα του χάρισε την καλύτερη σκηνή. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη της σειράς, Φίλιπ Μπαραντίνι, η τελική σκηνή του τέταρτου και τελευταίου μέρους έχει την… πινελιά του Γκράχαμ, καθώς ενώ αρχικά η σκηνή θα τελείωνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο έμπειρος ηθοποιός την πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Συγκεκριμένα, το σενάριο στη συγκεκριμένη σκηνή θέλει τον πατέρα του έφηβου Τζέιμι να βρίσκεται στο δωμάτιό του στέκοντας μπροστά στο άδειο κρεβάτι του παιδιού του. Έχει στα χέρια του ένα αρκουδάκι που συνήθιζε να έχει ο γιος του όταν ήταν μικρός. Το σενάριο ήθελε τον Γκράχαμ να μπαίνει ο ίδιος κάτω από τα σκεπάσματα του κρεβατιού, σαν ένα άβαταρ του απόντος γιού του. Αντί αυτού, ο Γκράχαμ έβαλε κάτω από τα σκεπάσματα το αρκουδάκι, το σκέπασε και ψιθύρισε: «Έπρεπε να τα είχα καταφέρει καλύτερα» (I should have done better).