"Αυλαία" για το Φεστιβάλ των Καννών - Στην ταινία "Τitane" o Χρυσός Φοίνικας

Πριν από την ώρα του ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 74ου Φεστιβάλ Καννών Σπάικ Λι ανακοίνωσε ότι η ταινία "Titane" της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Ζουλιά Ντικουρνό κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα. Σε μια στιγμή σύγχυσης, ο Λι ρωτήθηκε στα γαλλικά να αποκαλύψει ένα από τα βραβεία, και ο Αμερικανός σκηνοθέτης διάβασε την κάρτα και αποκάλυψε πρόωρα τον νικητή στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας.

Όσον αφορά στην κατηγορία του ανδρικού ρόλου, ο μεγάλος νικητής είναι ο Αμερικανός ηθοποιός Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς που βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στη δραματική ταινία θρίλερ "Nitram", όπου υποδύεται έναν νέο άνδρα που πρόκειται να διαπράξει μια από τις χειρότερες δολοφονίες στην ιστορία της Αυστραλίας. "Είμαι πολύ συγκινημένος, ευχαριστώ, να πάρει!", δήλωσε. Η ταινία εστιάζει στον δολοφόνο, τον Μάρτιν Μπράιαντ, καταδικασμένο σε ισόβια, τον οποίο ο Τζόουνς υποδύεται λαμπρά.

"Διάβασα πάρα πολλά πράγματα για την περίοδο εκείνη, άκουσα και είδα στην αυστραλιανή τηλεόραση για να προσπαθήσω να καταλάβω αυτήν την κουλτούρα", είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο. Γεννημένος στο Τέξας, ο Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο σε ηλικία 13 ετών με έναν μικρό ρόλο στην ταινία των Αδελφών Κοέν "Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους" (2007), η οποία κέρδισε 4 Όσκαρ. Ο Λάντρι Τζόουνς κάνει επίσης καριέρα στη μουσική και κυκλοφόρησε ένα σόλο άλμπουμ, "The Mother Stone", κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2020, έναν ποπ δίσκο με επιρροή από τους Beatles.

Η Νορβηγίδα ηθοποιός Ρενάτε Ρέινσβε απέσπασε το βραβείο γυναικείου ρόλου στο 74ο Φεστιβάλ των Καννών.

Επίσης, το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών, το δεύτερο πιο βαρυσήμαντο μετά τον Χρυσό Φοίνικα, έλαβαν ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγάρ Φαρχαντί αλλά και ο Φινλανδός Γιούχο Κουοσμάνεν. Ο Φαρχαντί κάλεσε να "αφυπνιστούν συνειδήσεις" στο Ιράν. Ο σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο αυτό για την ταινία "Un héros", η ιστορία μιας λύτρωσης που εμποδίζεται σε μια ιρανική κοινωνία που μαστίζεται από δυσπιστία και χειραγώγηση.

Έπειτα από δύο διεθνείς εμπειρίες - "The Past" (2013) και "Everybody Knows "(2018) - που έπεισαν λιγότερο τους κριτικούς, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα του και τα αγαπημένα του θέματα: την καταγραφή των κακών που καθιστούν αδύνατη τη χειραφέτηση και την ευτυχία στην κοινωνία, με αυτή τη νέα δίωρη ταινία μεγάλου μήκους.

Ο 49χρονος Φαρχαντί δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο του ότι "δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να γράφει ταινίες" και να τις γυρίζει "παρ' όλα τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τις πιέσεις, τα εμπόδια που θα μπορούσαν να με αποτρέψουν". "Συνεχίζω να έχω την ελπίδα, εγείροντας ερωτήσεις, πως θα μπορέσω να βοηθήσω να βελτιωθούν των πράγματα", πρόσθεσε. "Αυτό που μπορεί να σώσει τη χώρα μου, να τη βελτιώσει, είναι να αφυπνιστούν συνειδήσεις".

Ο Φινλανδός σκηνοθέτης Γιούχο Κουοσμάνεν παρουσίασε την ταινία "Compartiment No6", που εστιάζει στη συνάντηση μεταξύ μιας Φινλανδής και ενός Ρώσου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τραίνο μεταξύ Μόσχας και Μούρμανσκ, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.