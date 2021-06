To Netflix συνεχίζει με τις αποκαλύψεις στη Geeked Week. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τη νέα animated σειρά του He-Man, του ήρωα που λατρεύτηκε σε όλον τον κόσμο στα '80s.

Η σειρά θα ονομάζεται "Masters of the Universe: Revelation" με όλους τους αγαπημένους ήρωες να επιστρέφουν στην Eternia με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο. Το πρώτο τρέιλερ της σειράς είναι γεμάτο δράση, δύναμη και νοσταλγία, και συνοδεύεται από το τραγούδι "Holding out for a Hero' της Bonnie Tyler.

Δείτε το εντυπωσιακό τρέιλερ του "Masters of the Universe: Revelation":