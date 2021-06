Οι φαν του Stranger Things περίμεναν ότι στο πλαίσιο του Geeked Week, το Netflix θα έδινε κάποιο τρέιλερ της 4η σεζόν ή την ημερομηνία κυκλοφορίας των νέων επεισοδίων της πολυαγαπημένης σειράς. Όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Ωστόσο η δημοφιλής πλατφόρμα σύστησε στον κόσμο τους νέους χαρακτήρες που θα "εισβάλλουν" στο Hawkins και συγκεκριμένα στο λύκειο της κωμόπολης.

Οι δημιουργοί του σόου, Ρος και Ματ Ντάφερ, μέσω ενός βίντεο αποκάλυψαν το πιο σημαντικό από τα τέσσερα νέα μέλη του "Stranger Thnings". Ο λόγος για την Άμιμπεθ Μακνάλτι (Amybeth McNulty), η οποία έγινε γνωστή από τη σειρά του Netflix, "Anne with an E", που είναι βασισμένη στα βιβλία "Anne of Green Gables". Ένα από αυτά τα βιβλία διάβαζε ο Χόπερ στην Ιλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν).

Η Άμιμπεθ Μακνάλτι θα υποδυθεί την Βίκι (Vickie), η οποία είναι μια "cool και πολυλογού γκρούπι"

Οι υπόλοιποι τρεις νέοι χαρακτήρες είναι:

Μάιλς Τρούιτ (Myles Truitt) ως Πάτρικ (Patrick)

Ο Πάτρικ είναι ο ανερχόμενος αστέρας του μπάσκετ στο Hawkins. Είναι δημοφιλής, έχει πολλούς φίλους, ταλέντο και καλή ζωή. Ωστόσο ένα σοκαριστικό γεγονός εκτροχιάζει τη ζωή του.

Ρετζίνα Τινγκ Τσεν (Regina Ting Chen) ως Κ. Κέλλυ (Ms. Kelly) Η κυρία Κέλλυ είναι η δημοφιλής σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία νοιάζεται για τους μαθητές της.

Γκρέις βαν Ντιν (Grace Van Dien) ως Κρίσι (Chrissy)