Για άλλη μια φορά η εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά και της Χαράς Βέρρα στο Just the 2 of Us συζητήθηκε πολύ. Το ζευγάρι ερμήνευσε το “Αρέσω” της Ρίτας Σακελλαρίου, τον Τρύφωνα Σαμαρά να συνεχίζει να τραγουδάει α καπέλα και μετά το τέλος της εμφάνισής του. Ο γνωστός κομμωτής είχε στη φαρέτρα του ένα "καρφί" για τη Μαρία Μπακοδήμου λέγοντας ότι συνέχεια φοράει ποστίς, ωστόσο η παρουσιάστρια το αντιμετώπισε με χιούμορ.

“Είσαι μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος που θα έλεγε ότι όλοι οι άνδρες κάνουν πίσω μούρα” του είπε η παρουσιάστρια, η οποία δήλωσε ενθουσιασμένη με τη Χαρά Βέρρα.

Τα σχόλια που άκουσε ο Τρύφωνας σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του δεν ήταν τα καλύτερα, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία (μόλις 24 βαθμούς). Ωστόσο όλοι συμφώνησαν ότι ο Τρύφωνας Σαμαράς δίνει χαρά στο σόου.

“Αφού αρέσεις εγώ τι να κάνω;” του είπε ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος πάντως τον χαρακτήρισε φάλτσο. Από την πλευρά της η Βίκυ Σταυροπούλου του σχολίασε: "Μην στεναχωριέσαι, αφού ξέρεις και εσύ ότι είσαι χάλια. Τραγουδιστικά γιατί κατά τα άλλα αρέσεις πάρα πολύ" . "Έσταξες φαρμάκι" της απάντησε ο Τρύφωνας.