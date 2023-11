10 φορές που οι Simpsons προέβλεψαν το μέλλον

Μα πώς το κάνουν; Οι Simpsons έχουν γίνει διάσημοι για τις προβλέψεις παγκόσμιων γεγονότων που κάνουν στα επεισόδιά τους, όπως η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, το σκάνδαλο δωροδοκίας της FIFA και η εξαγορά της 20th Century Fox από την Disney.

Είτε οι παρουσιαστές έχουν πρόσβαση σε μια κρυστάλλινη σφαίρα, είτε όλοι οι κειμενογράφοι τους που πήγαν στο Χάρβαρντ σπούδασαν υπό τον καθηγητή X από τους X-Men. Υπάρχουν πάρα πολλές περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες η επιτυχημένη σειρά κινουμένων σχεδίων μάντεψε σωστά κάποια μελλοντικά γεγονότα.

Ας δούμε μερικά:

Το σωματίδιο του Θεού

Η ύπαρξη του «σωματιδίου του Θεού» αποδείχθηκε το 2012. Ωστόσο ο φυσικός Simon Singh επιβεβαίωσε ότι στο επεισόδιο της 10ης σεζόν «The Wizard of Evergreen Terrace» από το 1998, ο Homer είχε γράψει μια εξίσωση που προβλέπει τη μάζα του μποζονίου Higgs. Ποιος θα πίστευε ότι οι Simpsons θα επιβεβαίωναν πρώτα την προέλευση του σύμπαντος, νικώντας τους επιστήμονες κατά 14 χρόνια;

Το ξέσπασμα του ιού Έμπολα

Το επεισόδιο «Lisa’s Sax» του 1997 παρουσιάζει τη Marge να προσφέρει στον Bart ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Curious George and the Ebola Virus». Αν και ο Έμπολα ήταν γνωστό ότι υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του ’70, χώρες εκτός Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν αντιμετώπισαν κάποιο ξέσπασμα του ιού μέχρι το 2013.

Η νομιμοποίηση της μαριχουάνας στον Καναδά

Στο επεισόδιο «Midnight Rx» του 2005, ο Homer, o Flanders, and o Apu ταξιδεύουν στον Καναδά για να μεταφέρουν λαθραία συνταγογραφούμενα φάρμακα στο Σπρίνγκφιλντ. Ενώ βρίσκονται εκεί, ο Flanders συναντά τον Καναδό σωσία του, ο οποίος του προσφέρει ένα “reeferino”, λέγοντας ότι είναι νόμιμο στη χώρα. Ωστόσο, ο Καναδάς νομιμοποίησε τη μαριχουάνα για ψυχαγωγική χρήση το 2018.

Οι νικητές του βραβείου Νόμπελ

Ο Milhouse αποδείχθηκε αρκετά ο τζογαδόρος στο επεισόδιο «Elementary School Musical» που ξεκινά με τον ίδιο και τους φίλους του να στοιχηματίζουν για το ποιος θα κέρδιζε το βραβείο Νόμπελ. Αν και αυτό το επεισόδιο προβλήθηκε το 2010, δύο άτομα στη λίστα του Milhouse, ο Bengt R. Holmström και ο W.E Moerner, θα λάμβαναν το βραβείο Νόμπελ στις αντίστοιχες κατηγορίες τους χρόνια αργότερα.

Τραμπ 2024

Είναι ήδη γνωστό ότι η σειρά προέβλεψε την προεδρία του Τραμπ το 2000. Αλλά αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 2015, οι Simpsons προέβλεψαν ότι ο Τραμπ θα ήταν ξανά υποψήφιος στις εκλογές του 2024. Στο σύντομο βίντεο από το επεισόδιο «Trumptastic Voyage», ο Homerκάνει ένα σουρεαλιστικό ταξίδι στα μαλλιά του Τραμπ, όπου οι θεατές μπορούν να δουν μια προεκλογική πινακίδα που γράφει, “Trump 2024”.

Η υποβρύχια τραγωδία του OceanGate

Όταν το υποβρύχιο Titan του OceanGate εξαφανίστηκε κατά την επίσκεψή του στο ναυάγιο του Τιτανικού στα μέσα του 2023, πολλοί άνθρωποι βρήκαν τρομερές ομοιότητες μεταξύ της είδησης και του επεισοδίου «Homer’s Paternity Coot» από το 2006.

Σε αυτό, ο Homer πιλοτάρει ένα υποβρύχιο για να ανακτήσει έναν υποθαλάσσιο θησαυρό, μόνο για να κολλήσει σε μερικά κοράλλια και σχεδόν να πεθάνει από έλλειψη οξυγόνου. Αν και ο Homer επιζεί από αυτόν τον κίνδυνο, τα πέντε μέλη του πληρώματος του Τιταν δεν ήταν τόσο τυχερά.

Κάθε άνθρωπος γίνεται αστροναύτης

Το κλασικό επεισόδιο «Deep Space Homer» δείχνει τη NASA να στέλνει τον Homer, έναν συνηθισμένο άνθρωπο, στο διάστημα. Αυτή η υπόθεση μπορεί να βασίστηκε στο πλέον ανενεργό Πρόγραμμα «Δάσκαλος στο Διάστημα», αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε ένα πιο παρόμοιο κόλπο με έναν διαγωνισμό το 2013, ο οποίος τελείωσε με τον «μέσο Τζο», Όλιβερ Νάιτ, να έχει την ευκαιρία να εκτοξευτεί στα αστέρια.

Το ψάρι με τρία μάτια

Το ψάρι με τρία μάτια Blinky ήταν ένας δευτερεύων χαρακτήρας στους Simpsons. Έχοντας δημιουργηθεί από τα πυρηνικά απόβλητα που άφησε το πυρηνικό εργοστάσιο του Σπρίνγκφιλντ, αυτό το μεταλλαγμένο ψάρι έγινε η μασκότ της ομάδας curling της πόλης και έκανε ακόμη και «cameos» στο Futurama.

Ωστόσο, ο Blinky έκανε το άλμα στην πραγματικότητα, όταν ένα παρόμοιο ψάρι με τρία μάτια ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή, το οποίο κολυμπούσε σε μια δεξαμενή που είχε μολυνθεί από ένα κοντινό πυρηνικό εργοστάσιο.

Η Αμερική κέρδισε τη Σουηδία στο curling στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Στο επεισόδιο του 2010, «Boy Meets Curl», ο Homer και η Marge διαγωνίζονται με την ομάδα του curling των ΗΠΑ εναντίον της Σουηδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ. Αν και παραλίγο να ηττηθούν, οι Simpsons κερδίζουν τον αγώνα.

Αυτό το επεισόδιο είναι παράλληλο με τον αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Σουηδίας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018, όπου οι ΗΠΑ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με μία εκπληκτική ανατροπή.

Η καταστροφή του King’s Landing

Το επεισόδιο της 29ης σεζόν «The Serfsons» επαναπροσδιορίζει το Springfield ως το μεσαιωνικό βασίλειο της φαντασίας «Springfieldia», όπου η μαγεία και οι δράκοι υπάρχουν όπως στο Game of Thrones και το The Lord of the Rings.

Αυτή η ιστορία προμηνύει σε μεγάλο βαθμό την ανατροπή στο τέλος του προτελευταίου επεισοδίου του Game of Thrones, The Bells, στο οποίο η Daenerys Targaryen καίει το King’s Landing ενώ βρίσκεται στην πλάτη των δράκων της. Το επεισόδιο τελειώνει με τον Homer να αναβιώνει έναν δράκο, ο οποίος καίει την Springfieldia ολοσχερώς.

πηγή: FOXreport.gr

