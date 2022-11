Ζενεβιέβ Μαζαρί: Στην εγκυμοσύνη κοιμόμουν όταν είχα φάει τα πάντα – Πήρα 40 κιλά

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες» βρέθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για την σχέση της με το φαγητό, όταν ήταν έγκυος, ενώ αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να αποκτήσει το δεύτερο παιδί της. Ζενεβιέβ Μαζαρί: Πώς αντέδρασε όταν φλέρταραν τον άντρα της μπροστά της «Δεν ήθελα από πάντα να γίνω μαμά. Δεν πίστευα ότι θα μείνω έγκυος. Το συζητήσαμε, του είπα “Μαζί σου, το βλέπω”. Κάναμε την συζήτηση, μου είπε να το ξεκινήσουμε γιατί η κατάσταση ήταν περίεργη. Του είπα να το προσπαθήσουμε με το σκεπτικό ότι δεν θα μείνω έγκυος και έμεινα σχεδόν αμέσως» ανέφερε αρχικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Και αποκάλυψε στην συνέχεια: «Οι εγκυμοσύνες ήταν καταπληκτικές, έφαγα τον κόσμο ολόκληρο. Πήρα 40 κιλά, δεν είναι καθόλου μεταφυσικό ρεκόρ. Έτρωγα δύο φρατζόλες ψωμί την ημέρα. Στην εγκυμοσύνη κοιμόμουν όταν είχα φάει τα πάντα. Ξυπνούσα για να φάω και κοιμόμουν όταν είχα φάει τα πάντα. Εγώ για 9 μήνες εκτός από το συναίσθημα της πείνας, δεν ένιωθα τίποτα άλλο. Δεν ξύπνησα με το αίσθημα να γίνω μάνα. Έτριβα την κοιλιά μου και ένιωθα ότι τρίβω ένα καζάνι φαγητό. Ένιωθα ότι υπάρχει πολύ φαγητό και κάποιος που το τρώει, δεν ξύπνησε ποτέ το μητρικό ένστικτο». Ζενεβιέβ Μαζαρί για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν είμαι από τους ανθρώπους που είχε εκμυστηρευτεί το πρόβλημα υγείας της

Σχετικά με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανέφερε: «Θέλαμε δεύτερο παιδί, είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ και δεν μας έβγαινε. Κάποια στιγμή κάναμε ένα give up, και η Ροζαλία ζητούσε επιτακτικά ένα αδερφάκι. Έκανα ένα let go, πήγα πήρα μία γάτα, το πήγα σπίτι και λέω “Ροζαλία, κοίτα να δεις αυτή την στιγμή έχεις αυτό το γατί”. Μετά από ένα μήνα είχε τα γενέθλιά της, έκανε ευχή να αποκτήσει αδερφό και μου λέει “Μαμά, μου αρέσει το γατάκι αλλά έκανα ευχή να αποκτήσω αδερφό”, και μετά από ένα μήνα έμεινα έγκυος».