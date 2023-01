Ξεχωριστές συνεργασίες του αείμνηστου Jeff Beck

Προ ημερών έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της ροκ μουσικής σκηνής, ο Jeff Beck. Άφησε μεγάλο έργο πίσω του και επηρέασε πολλούς νεότερους καλλιτέχνες. Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις και συνεργασίες του με άλλα μεγάλα ονόματα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Eric Clapton & Jeff Beck – Shake Your Money Maker

Stevie Wonder & Jeff Beck – Superstition

Jeff Beck & Johnny Depp – This is a Song for Miss Hedy Lamar

Jeff Beck & Beth Hart – Purple Rain

Jeff Beck & Jimmy Page – Beck’s Bolero, Immigrant Song, Train Kept A Rollin

The Rolling Stones & Jeff Beck – Going Down

Jeff Beck & Rod Stewart – People Get Ready

Jeff Beck & Joss Stone – I Put a Spell On You

Jeff Beck & Brian Setzer – Twenty Flight Rock

Jeff Beck & Lulu – Drown in My Own Tears

Jeff Beck & Imelda May – Vaya Con Dios

Jeff Beck & Tom Jones – Be-Bop-A-Lula

Robert Plant & Tom Jones & Solomon Burke & Jeff Beck – Shake Rattle & Roll

