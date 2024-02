Βραβεία Grammy 2024: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Ολοκληρώθηκε για ακόμα μία χρονιά η τελετή απονομής των μουσικών Βραβείων Grammy, που θεωρούνται αντίστοιχα των κινηματογραφικών Βραβείων Όσκαρ. Το βράδυ της Κυριακής (4/2) μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας έδωσαν το «παρών», στην όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, «μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής».

Ανάμεσα στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν η Τέιλορ Σουίφτ η οποία κέρδισε δύο από τα βραβεία, με σημαντικότερο αυτό για το «Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς». Eίναι το τέταρτο που παίρνει στην κατηγορία αυτή, στη διάρκεια της καριέρας της, γράφοντας έτσι ιστορία.

Νικητής, αλλά όχι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τους αρμόδιους της τελετής ήταν ο Jay-Z. Ο παγκοσμίου φήμης ράπερ κατά την παραλαβή του βραβείου του αφιέρωσε λίγο χρόνο για να κατακεραυνώσει την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, επειδή δεν έχει βραβεύσει ποτέ την Beyonce με το «Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς», παρά το γεγονός ότι η τραγουδίστρια έχει κερδίσει συνολικά 32 βραβεία Grammy, τα περισσότερα από κάθε άλλον καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια ο ράπερ δήλωσε ότι κάποιοι από τους συναδέλφους του δεν άξιζαν καν να είναι υποψήφιοι σε ορισμένες κατηγορίες.

Σε αντίθεση με την μάλλον δυσάρεστη έκπληξη που επιφύλασσε ο Jay-Z στους παρευρισκόμενους και στους ιθύνοντες της βραδιάς, η επανεμφάνιση της Σελίν Ντιόν στα βραβεία ήταν η ενδεχομένως πιο ευχάριστη και συγκινητική στιγμή της φετινής τελετής.

Η σταρ της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και έξι φορές νικήτρια Grammy επέστρεψε θριαμβευτικά στα βραβεία, προκειμένου να απονείμει το βραβείο για το «Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς» στην Τέιλορ Σουίφτ.

«Όταν λέω ότι είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, το εννοώ πραγματικά από την καρδιά μου», είπε η Σελίν Ντιόν συγκινώντας όσους βρίσκονταν στον χώρο.

«Εκείνοι που έχουν την ευλογία να είναι εδώ στα Βραβεία Grammy δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την τεράστια αγάπη και χαρά που φέρνει η μουσική στη ζωή μας και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων βραβείων τα οποία απονεμήθηκαν κατά την τελετή των 66ων βραβείων Grammy:

Άλμπουμ της χρονιάς

Midnights, της Τέιλορ Σουίφτ

Ηχογράφηση της χρονιάς

Flowers, της Μάιλι Σάιρους

Τραγούδι της χρονιάς

What Was I Made For?, σε ερμηνεία Billie Eilish (για το σάουντρακ της ταινίας Barbie), βραβεύθηκαν οι δημιουργοί του Billie Eilish και Finneas O’Connell.

Αποκάλυψη της χρονιάς

Victoria Monét

Καλύτερο άλμπουμ ραπ

Michael, του Killer Mike

Καλύτερο άλμπουμ ροκ

This is Why, των Paramore

Καλύτερο άλμπουμ ποπ

Midnights, της Τέιλορ Σουίφτ

Καλύτερο άλμπουμ μουσικής του κόσμου

This Moment, των Shakti

Οι καλλιτέχνες που έλαβαν τα περισσότερα βραβεία:

* Phoebe Bridgers (4),

* boygenius (3),

* SZA (3),

* Victoria Monét (3),

* Killer Mike (3),

* Τέιλορ Σουίφτ (2),

* Billie Eilish (2),

* Μάιλι Σάιρους (2),

* Jason Isbell (2), και

* Chris Stapleton (2)