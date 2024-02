Σελίν Ντιόν: Η εμφάνιση – έκπληξη στα βραβεία Grammy 2024 – Συγκίνησε πάνω στη σκηνή

Μία εμφάνιση έκπληξη πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (4/2) η Σελίν Ντιόν, η οποία επέστρεψε θριαμβευτικά στα Βραβεία Grammy την ώρα που δίνει τον δικό της αγώνα με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου (Stiff Person).

Την ώρα που το τραγούδι της «The Power of Love» ξεκίνησε να παίζει, η Σελίν Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή των Grammys προκειμένου να απονείμει το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, στην Τέιλορ Σουίφτ. Αμέσως οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και ξεκίνησαν να χειροκροτούν την σταρ της μουσικής.

«Όταν λέω ότι είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, το εννοώ πραγματικά από την καρδιά μου», είπε η Σελίν Ντιόν.

«Εκείνοι που έχουν την ευλογία να είναι εδώ στα Βραβεία Grammy δεν πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την τεράστια αγάπη και χαρά που φέρνει η μουσική στη ζωή μας και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Η εμφάνιση της Ντιόν στην σκηνή των Grammys ήταν το μεγάλο μυστικό της διοργάνωσης, η οποία και δεν είχε αναφέρει καθόλου προηγουμένως πως η σπουδαία τραγουδίστρια θα δώσει το «παρών».

Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε η «μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής» ένα βίντεο που δείχνει την Σελίν Ντιόν να φτάσει στον χώρο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές της τραγουδίστριας, αλλά και σε όσους αγαπούν τα Grammys.

Celine Dion is in the building for the #Grammys with stylist Law Roach pic.twitter.com/uKl7fL9Fbm

— The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024