Βραδινά φορέματα: Τα πιο hot dresses της εποχής κλέβουν τις εντυπώσεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Είναι όλα τους grande, κάνουν θόρυβο και διαθέτουν μια σέξι αύρα που γοητεύει εύκολα όποιον τα αντικρύσει. Τα βραδινά φορέματα της φθινοπωρινής εποχής μπορεί να μην έχουν το ανέμελο στοιχείο του καλοκαιριού, είναι όμως hot, hot, hot! Γιατί, εκτός του ότι ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις, μπορούν και υπερβάλλουν με έξτρα layers, εντυπωσιακά στολίδια και glam λεπτομέρειες, τις οποίες δύσκολα θα φορούσαμε μια καλοκαιρινή, καυτή ημέρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, για λαμπερές βραδιές γιατί τα φετινά επίσημα φορέματα είναι όλα τους ένα κι ένα και ταρακουνούν ήδη τους δρόμους της Νέας Υόρκης!

Φούξια φτερά και πούπουλα : απολαυστικό χρώμα που κάνει την δική του δήλωση και ξεχωρίζει μέσα στο μαύρο φόντο της νύχτας και πολυτελή φτερά που προσθέτουν μια νότα υπερβολής στο formal dressing. Τα φορέματα του σήμερα οφείλουν να έχουν χαρακτήρα και έντονη άποψη.

Σέξι, μαύρο leather : και σε αυτήν την περίπτωση, θα προτείναμε να επενδύσετε σε ένα μάξι φόρεμα. Γιατί όση μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του δερμάτινου, τόσο πιο hot το κάνει. Αν θέλετε να αποκαλύψετε ένα σημείο του σώματος, επιλέξτε καλύτερα τους ώμους και τα χέρια, φορώντας ένα με strapless cut.

Μίνι κεντημένο: αν ωστόσο, το θέλετε κοντό, τότε φροντίστε να είναι έξτρα εντυπωσιακό με κεντημένα κρύσταλλα, πούλιες ή και με διάφανες λεπτομέρειες. Μάλιστα, μπορείτε να παίξετε και με την τάση του κορσέ, ο οποίος ενσωματώνεται και στα βραδινά φορέματα.

Classy slip dress : εγγυημένη επιλογή, αφού αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της βραδινής ένδυσης. Το κομψό slip dress θα παραμείνει στην λίστα με τα πιο αγαπημένα μας για ακόμα μια σεζόν και μάλιστα, στην animal print μορφή του, η οποία είναι ιδανική για σέξι chic εμφανίσεις.

Carrie Bradshaw is that you?: Αναρωτιέστε τι θα φορούσε το αγαπημένο μας style icon σε μια σημερινή επίδειξη μόδας. Υποθέτουμε κάτι τέτοιο, στολισμένο με τα πυκνά σγουρά μαλλιά της!

Κινούμενα κρόσια : που δίνουν τον ρυθμό μας βάζουν στο κλίμα της φθινοπωρινής περιόδου με άποψη και fun διάθεση. Φέτος είναι η χρονιά τους και θα τα δούμε σε κάθε τους εκδοχή. Γι’ αυτό ετοιμαστείτε για πολύ χορό και fashion!

Πηγή: InStyle