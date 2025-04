Βινς Βον: Σάλος στα social media για τη φωτογραφία με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – «Κρίμα… Τον αγαπούσα κάποτε»

Ο ηθοποιός Βινς Βον επανήλθε στο προσκήνιο με μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσημη ανάρτηση του Λευκού Οίκου προκάλεσε αμέσως ποικίλες αντιδράσεις στα social media, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιπαραθέσεων γύρω από την πολιτική τοποθέτηση του σταρ του Χόλιγουντ, την οποία ο ίδιος αποφεύγει να δηλώσει ανοιχτά.

Η φωτογραφία του Βον με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, την οποία δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος με τη λεζάντα «White House Crashers» -ένα λογοπαίγνιο με την ταινία «Wedding Crashers» (Γαμο-Μπελάδες) του 2005, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο ηθοποιός- δίχασε τους θαυμαστές του.



Κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν την παρουσία του στον Λευκό Οίκο, με έναν χρήστη να γράφει στην πλατφόρμα Χ: «Ο Βινς είναι συντηρητικός;»

«Κρίμα… Τον αγαπούσα κάποτε», σχολίασε ένας άλλος.

Άλλοι σατίρισαν τη λεζάντα της ανάρτησης, δημιουργώντας memes που χαρακτήριζαν τον Τραμπ και τον Βον ως «Stock Market Crashers».

Η παρουσία του Βον θεωρείται από αρκετούς η πιο σαφής ένδειξη συμπάθειάς του προς το κίνημα MAGA, αν και ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ποτέ δημόσια ότι στηρίζει τον Τραμπ. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που συνδέεται με τον Τραμπ.

Το 2020 είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν εθεάθη να του σφίγγει το χέρι σε έναν αγώνα μπέιζμπολ, ενώ είχε παρευρεθεί και σε έναν από τους επίσημους χορούς προς τιμήν της ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο.

