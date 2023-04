Βασιλιάς Κάρολος: Στη δημοσιότητα το emoji για την ημέρα της στέψης του

Στη δημοσιότητα έδωσε η βρετανική βασιλική οικογένεια, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο twitter, το emoji που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες του μέσου, κατά την ημέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις 6 Μάϊου.

Το emoji είναι ένα στέμμα, το οποίο, σύμφωνα με τον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, είναι βασισμένο σ’ αυτό του Αγίου Εδουάρδου.

A special emoji for the Coronation has gone live today! The emoji, based on St Edward’s Crown, will appear when any of the following hashtags are used: #Coronation#CoronationConcert#TheBigHelpout#CoronationWeekend#CoronationBigLunch pic.twitter.com/ueHOpkNn6M

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023